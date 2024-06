video suggerito

Le inquietanti accuse di papà Verstappen scioccano la F1 in Austria: “Red Bull voleva sabotare i freni” Le ultime inquietanti accuse di Jos Verstappen nei confronti di Christian Horner gettano ombre sulla Red Bull: durante il GP d’Austria della Formula 1 2024 rivela che il team principal avrebbe pensato ad uno spaventoso sabotaggio ai freni della monoposto che avrebbe dovuto guidare nella Legends Parade di Spielberg. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Se in pista nel GP d'Austria la Red Bull con Max Vertappen sembra esser tornata a primeggiare nettamente (l'olandese ha finora dominato sia la gara sprint che le qualifiche sul tracciato di Spielberg, fuori dalla pista la situazione sembra essere sempre più incandescente con la lotta intestina alla scuderia austriaca che, con il ritorno di Jos Verstappen nel box, è tornata prepotentemente in auge con la spaccatura che appare ora divenuta insanabile.

Una situazione a cui il paddock della Formula 1 fa da scioccato spettatore interessato soprattutto dopo le ultime inquietanti accuse pubbliche rivolte dal papà del leader del Mondiale 2024 al team principal Christian Horner. Accuse pesantissime quelle rivolte al manager britannico che, se confermate, getterebbero spaventose ombre su ciò che sta avvenendo all'interno del team che ha dominato gli ultimi due campionati F1 e mezzo.

Che i rapporti siano tesi tra Horner e Jos Verstappen è cosa nota. In Bahrain, durante il weekend del primo Gp del 2024, vennero immortalati mentre litigavano. Jos era stato allontanato a lungo, poi a Monte Carlo è tornato e ora c'è anche in Austria, dove avrebbe dovuto guidare una Red Bull del 2012 nella Legends Parade, una tradizione di Spielberg, e sarebbe dovuto scendere in pista con David Coulthard, Gerhard Berger, Johnny Herbert ed Emerson Fittipaldi, venendo però escluso e, secondo Verstappen, sarebbe stato proprio Horner a fare pressioni per non farlo correre.

Ma la diatriba è andata avanti con il team principal della scuderia austriaca che ha rispedito al mittente queste prime accuse durante la conferenza stampa della FIA a Spielberg: "Io non capisco di cosa si lamenta e che tipo di problemi ha Verstappen. Ma io non voglio nemmeno soffermarmi a commentare il suo atteggiamento" aveva difatti commentato Horner a riguardo.

Una risposta che però non è piaciuta a Jos Verstappen che, nel corso del weekend del GP d'Austria, ha parlato nuovamente con la stampa presente nel paddock di Spielberg entrando ancor di più nei dettagli riguardo quanto sarebbe accaduto rendendo ancora più gravi le accuse rivolte a Horner . "Mi è stato detto che avrei dovuto fare attenzione ai freni durante la Legends Parade. Horner avrebbe direttamente detto che io dovevo stare in guardia. Capite bene che questo è un fatto abbastanza grave, sabotarmi i freni…" ha difatti rivelato il papà di Max Verstappen gettando inquietanti ombre sul team principal della Red Bull.

Ombre che toccherà ora ad Horner dissipare, ombre che però lasciano intuire che la situazione in casa Red Bull sia ormai insanabile e potrebbe anche portare a dei clamorosi colpi di scena che andrebbero a sconvolgere l'intera griglia della Formula 1 dato che non è un mistero che il team principal della Mercedes Toto Wolff stia cercando di fare leva su questa spaccatura interna per provare a soffiare il figlio di Jos alla squadra austriaca e portarlo in Mercedes già dal 2025.

