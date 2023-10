Charles Leclerc svela quando andrà via dalla Ferrari: “Quello sarà il momento di lasciare” Alla vigilia del GP del Qatar della Formula 1 2023 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è uscito allo scoperto riguardo il suo futuro rivelando anche quando e in che caso dirà addio alla scuderia di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP del Qatar del Mondiale di Formula 1 2023 che vede la Ferrari impegnata nella lotta con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori, tra gli addetti ai lavori e gli appassionati continua a tenere banco la situazione contrattuale dei due piloti della scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi in scadenza nel 2024. Per lo spagnolo protagonista dell'unico successo stagionale del Cavallino Rampante, nel GP di Singapore, le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate, mentre per il monegasco, sostenuto fin da giovanissimo dal team italiano, i colloqui per un possibile prolungamento sono già iniziati da qualche settimana.

Al momento la questione rinnovi non è la priorità in casa Ferrari dove si è concentrati sul finire al meglio questa stagione e, soprattutto, sul mettere a disposizione dei piloti una vettura competitiva per il titolo nel prossimo campionato. Ma i continui rumors riguardo un eventuale addio di Charles Leclerc a fine 2024 per passare magari in un team che gli consenta di realizzare il suo sogno (diventare campione del mondo) continuano a tenere in apprensione i tifosi della rossa che credono nelle capacità del 25enne di Monte Carlo.

Sull'amore del monegasco per la Ferrari non vi sono mai stati dubbi (e forse anche per questo è così amato dai supporter del team di Maranello) ma inevitabilmente, alla luce delle deludenti monoposto messegli a disposizione in questi ultimi anni, il timore che questo non basti a convincere il proprio beniamino a restare esiste. Le ultime dichiarazioni del classe '98 però sembrano spazzare via ogni dubbio dato che, nell'intervista rilasciata a The Race dopo il quarto posto ottenuto in Giappone (pur convinto fino all'ultimo giro di salire sul podio), Leclerc è uscito allo scoperto riguardo al suo futuro.

Il monegasco ha infatti svelato quando lascerà la Ferrari e quali circostanze si debbano verificare affinché ciò avvenga: "Io la vedo in un modo: ogni volta che non crederò più nel progetto, sarà il momento in cui dovrò andare via. Perché è in queste situazioni che non tiri fuori il meglio di te stesso, che non aiuti la squadra quanto avrebbe bisogno di essere aiutata" ha difatti detto il pilota del Cavallino Rampante spiegando il metodo utilizzato per prendere le decisioni riguardo al suo futuro.

Circostanze che ad oggi però non sussistono in quanto il driver di Monte Carlo crede fermamente nel progetto della scuderia di Maranello intrapreso sotto la guida dell'amico Frederic Vasseur: "Ma al momento non è assolutamente così. Credo in questo progetto quanto non ho mai fatto prima d'ora. Soprattutto da quando è arrivato Fred – ha infatti proseguito il monegasco –. Quindi per ora è chiaro. Poi è anche chiaro che voglio vincere. Ma credo fermamente in questo progetto e sono sicuro che stiamo lavorando nella giusta direzione" ha infine chiosato a riguardo confermando di fatto la sua volontà di restare ancora a lungo in Ferrari e dunque rinnovare il contratto che scadrà al termine della prossima stagione.

Una scelta, quella di Charles Leclerc, dettata anche dalla riconoscenza come ha evidenziato lo stesso 25enne: "Nicolas Todt (il suo agente, ndr) mi ha aiutato dal 2011, ma sono assolutamente consapevole che senza la Ferrari non sarei arrivato in Formula 1. E che loro sono sempre stati lì a supportarmi quando ne avevo bisogno" ha difatti anche sottolineato per ribadire come al momento, almeno da parte sua, non vi sia alcuna intenzione di andare via dalla Ferrari.