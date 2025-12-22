Carlo Vanzini aggiorna sulle sue condizioni: “Stanno tornando dei peletti, c’è grande entusiasmo”

Carlo Vanzini si mostra senza cappellino: capelli e barba stanno iniziando a ricrescere dopo la fine della chemioterapia. Il telecronista di Sky è carico e ottimista in vista dell’operazione per il tumore al pancreas: “C’è grande entusiasmo”.

Carlo Vanzini è carico come lo abbiamo imparato a conoscere ai microfoni della Formula 1, le sue parole nel video registrato mentre è in automobile sono di speranza, voglia, ottimismo. Il 54enne telecronista milanese, cui lo scorso giugno è stato diagnosticato un tumore al pancreas, aggiorna tutte le persone che gli vogliono bene – e sicuramente ci sono tantissimi appassionati dei motori – sulle sue attuali condizioni, in attesa dell'intervento chirurgico che lo attende tra qualche settimana. Un'operazione resa possibile dallo stato non avanzatissimo della malattia e che è preceduta da sedute di chemioterapia che si sono appena concluse, con la conseguenza che Carlo inizia a intravedere la ricrescita di barba e capelli, il che gli dà ulteriore forza.

Carlo Vanzini si mostra senza cappellino: "Finite le ultime medicine". Stanno ricrescendo capelli e barba

Vanzini è in macchina per registrare un video per il suo canale YouTube in cui commenta il caso che è scoppiato nelle ultime ore in Formula 1, con i sospetti su Mercedes e Red Bull circa l'aggiramento delle regole sulle power unit, ma prima dedica l'incipit alla sua salute: "Allora, intanto volevo dirvi che qua tra poco ricrescerà qualcosa – dice toccandosi la testa e passando poi la mano su mento e guance – Qua anche, perché abbiamo finito le ultime medicine che bisogna prendere in questa fase, quindi dai".

Carlo Vanzini si tocca la testa, gli stanno ricrescendo i capelli dopo la chemioterapia

Il giornalista di Sky si mostra senza cappellino e ci scherza su, citando un personaggio della Famiglia Addams: "Come sto così? Eh, adesso faccio con la lampadina come zio Fester. Come faceva? Si illuminava. Magari c'è qualcuno di voi che non sa chi è zio Fester… Ci assomiglio molto eh così. Era solo per dirvi che ci sono dei peletti che già stan tornando su e c'è grande entusiasmo su questo".

L'operazione al pancreas in programma a fine gennaio

Quando a inizio dicembre Vanzini aveva deciso di raccontare la sua malattia, dalla scoperta puramente casuale grazie a un invito allo screening fattogli dal collega Davide Camicioli al racconto della sorella che era morta per la stessa patologia, il giornalista aveva spiegato di essere un "malato fortunato", proprio perché la diagnosi precoce rende il tumore operabile. In quel momento aveva completato dieci sedute di chemioterapia, adesso si è lasciato alle spalle anche l'undicesima, che era l'ultima prevista. Il prossimo passo è l'intervento al pancreas, in programma a fine gennaio in un centro specializzato di Verona.

Carlo Vanzini con la moglie Cristina Fantoni

Al termine dell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, i colleghi di Sky – in primis Marc Gené e Davide Camicioli – gli avevano dedicato messaggi di grande affetto e supporto, augurandogli di tornare in cabina di commento per l'inizio della stagione 2026. Tutti noi aspettiamo di sentire la voce appassionata di Carlo al microfono per scandire il suo iconico "su i motori!" prima dello spegnimento delle luci al via del Gran Premio d'Australia a Melbourne a inizio marzo.