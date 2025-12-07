Carlo Vanzini saluta commosso in diretta su Sky dopo l’annuncio della malattia. Gené: “Ti aspetto”

Carlo Vanzini ha annunciato pubblicamente di avere una brutta malattia, a gennaio dovrà operarsi. Dopo la fine dell’ultimo GP del Mondiale di F1 ha ringraziato tutti, Marc Gené, suo partner nelle telecronache da tanti anni, gli ha dedicato belle parole e lo aspetta per la prima gara del 2026.

Lando Norris si è consacrato campione del mondo di Formula 1 per la prima volta. Un successo meritato, anche se certamente Max Verstappen non avrebbe demeritato. L'inglese ad Abu Dhabi ha riportato la McLaren al vertice dopo 17 anni. La gara, che gli appassionati italiani hanno potuto seguire in TV, è stata commentato come al solito da Carlo Vanzini, che da oltre tre lustri è la voce della Formula 1. Vanzini ha annunciato di avere un tumore al pancreas e contestualmente ha dichiarato che a gennaio si sottoporrà a un intervento chirurgico. Dopo la celebrazione del podio e la seconda intervista di Norris, il telecronista in chiusura ha salutato tutta la squadra di Sky. Poco dopo Marc Gené, che da anni è il suo principale partner nelle telecronache, gli ha inviato un dolcissimo messaggio: "Ti aspetto in Australia".

Il saluto di Vanzini e le splendide parole di Marc Gené

Sono stati mesi duri per Vanzini, che in estate ha scoperto la malattia e che proprio alla vigilia dell'ultima gara l'ha resa nota pubblicamente in un'intervista al Corriere della Sera. Mesi complicati per mille motivi. La sua voce ha accompagnato i telespettatori regolarmente. Quando si è arrivati alla chiusura tecnicamente della telecronaca il telecronista ha ringraziato tutta la squadra dei motori di Sky, dal primo all'ultimo chiudendo con queste parole: "Siete una squadra fantastica. Con Sky giriamo il mondo dal 2007. Grazie a tutti". E si possono solo immaginare le sue emozioni.

Carlo Vanzini durante un’intervista con il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

"Ti aspetto in telecronaca sin dall'Australia"

La diretta è poi ripartita con la celebrazione di Norris. I pareri di Camicioli, Vicky Piria e Ivan Capelli. Quando è stato tirato in ballo Marc Gené, lo spagnolo ha detto giusto un paio di frasi, fortemente incisive, e molto belle: "In McLaren hanno un campione nel team e noi ne abbiamo un altro, Carlo Vanzini. Grazie per essere stato un leader del team di Sky. L’anno prossimo ti aspetto in telecronaca sin dall’Australia. Ti vogliamo tanto bene". Parole splendide e da condividere in modo assoluto. E c'è da essere certi che tutti quelli che seguono la Formula 1 hanno nel profondo del cuore la stessa idea, la stessa speranza di Gené.

A gennaio l'operazione

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera la voce della Formula 1 ha parlato della scoperta casuale della malattia, avvenuta tramite un controllo effettuato nei mesi scorsi. Dopo la decima e ultima seduta di chemioterapia, nel mese di gennaio sarà operato a Verona. Il figlio maggiore, ne ha tre, lo ha invitato a rendere pubblica la notizia, anche dopo che era finito, suo malgrado, nelle tendenze sui social. Dopo che la notizia è diventa di dominio pubblico, sui social l'affetto nei confronti di Vanzini è stato enorme con decine di centinaia di messaggi di supporto e incoraggiamento. Tutti si uniscono a Gené. La speranza è quella di ascoltare, come sempre, Carlo Vanzini in telecronaca per la prima gara della prossima stagione.