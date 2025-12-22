Bufera in F1: Ferrari, Audi e Honda denunciano il trucco di Red Bull e Mercedes per potenziare il motore

Scoppia il caso dei motori truccati in Formula 1. Mercedes e Red Bull avrebbero trovato un sistema per aggirare un paragrafo del regolamento: Ferrari, Audi e Honda avrebbero chiesto chiarimenti alla FIA.

Il Mondiale di Formula 1 è appena terminato ma in vista della prossima stagione 2026 si prospettano grosse polemiche. Tutto per via della denuncia che Ferrari, Audi e Honda avrebbero fatto alla FIA per sollevare un caso riguardante i motori di Red Bull e Mercedes. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport Magazin, le tre scuderie avrebbero chiesto dei chiarimenti proprio su Mercedes e Red Bull perché avrebbero trovato un ‘trucco' per aumentare il rapporto di compressione del motore e di conseguenza la potenza delle monoposto in pista.

Ma cosa significa? Tecnicamente Mercedes e Red Bull – che a partire dal 2026 produrrà i suoi motori – avrebbero trovato un modo per aggirare una parte del nuovo regolamento tecnico, precisamente il punto C5.4.3, facendo rientrare il rapporto di compressione nei parametri consentiti con power unit spenta ma allo stesso tempo aumentare il rapporto con la vettura in azione in pista. Questo avrebbe sollevato dei dubbi da parte delle altre scuderie pronte a chiedere chiarimenti alla FIA.

I meccanici dela Red Bull.

Se fosse confermata questa indiscrezione, sicuramente le due scuderie potrebbero rischiare tanto. Nel mezzo c'è anche il caso della persona che ha fatto uscire questa notizia all'esterno. Si tratterebbe infatti di un ex dipendente di Mercedes o Red Bull che, una volta lasciato il team per lavorare altrove, avrebbe reso noto tutto questo spifferando il raggiro proprio ai team avversari. Insomma, una sorta di spy story senza precedenti.

Dal punto di vista tecnico il sistema adoperato da Mercedes e Red Bull si baserebbe sulla dilatazione termica. Ma in che senso? Il sistema usato per aumentare la potenza dei motori prevederebbe l'inserimento di componenti interne che si dilatano quando la power unit è al lavoro con temperature elevate. Questo comporta così una riduzione del volume della camera di combustione che provoca l'innalzamento del rapporto di compressione effettivo. In attesa delle dovute verifiche si può dire che il Mondiale 2026 di F1 sia già iniziato.