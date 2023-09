Bezzecchi lo dice in faccia a Bagnaia nel retro podio di Misano: “Mi hai rotto il c…, sei sporco” Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia scherzano nel retro podio di Misano dopo il Gp vinto da Martin. I due piloti italiani commentano la gara mentre guardano le immagini al monitor e Bez stuzzica ridendo il ducatista: “Te mi ha proprio rotto il c…”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin vince il Gp di Motogp di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Una vittoria netta dello spagnolo dominatore assoluto, a suon di record della pista, sia in qualifica che nella Sprint Race. Il pilota del team Pramac si è poi ripetuto in gara lasciandosi alle spalle sia Marco Bezzecchi che Pecco Bagnaia. I due piloti italiani, entrambi coinvolti nel drammatico incidente in Catalogna che poteva avere conseguenze ben più gravi, specie per il ducatista, hanno dato vita a un autentico spettacolo. Davanti al pubblico romagnolo sia Pecco che il Bez si sono esibiti in uno show senza esclusioni di colpi. Bagnaia partiva terzo con Bezzecchi secondo ma il campione del mondo in carica ha subito strappato la posizione al connazionale mettendosi alla caccia di Martin primo sin da subito.

I tre piloti si confrontano nel retro di Misano.

Lo spagnolo una volta preso il largo ha dovuto solo gestire la gara mentre alle sue spalle era bagarre tra lo stesso Bagnaia e Bezzecchi. Quest'ultimo alla fine riuscirà a superare il pilota della Ducati per poi prendersi la posizione e conquistare il secondo posto finale lasciando a Pecco il gradino più basso del podio. Un risultato assolutamente esaltante visti gli ultimi 7 giorni di entrambi i piloti italiani che hanno vissuto la vigilia di Misano tra recuperi lampo, letti d'ospedale e recuperi prodigiosi. Al termine della gara di Misano Bagnaia ha tirato un sospiro di sollievo viste le sue condizioni fisiche e in compagnia di Bezzecchi e di Martin ha avuto anche la possibilità di scherzare con il suo connazionale nel retro podio prima di salire sul palco per prendersi l'applauso della folla in festa a Misano. Hanno rivisto le immagini e hanno iniziato a commentare senza filtri.

Sul monitor vengono mostrate le immagini della partenza a Misano e poi le fasi salienti che hanno caratterizzato il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. A quel punto Bezzecchi parte subito forte. Il riccioluto pilota italiano, al centro nelle immagini mostrate da Sky con Martin alla sua destra, si rivolge a Bagnaia posto a sinistra parlandogli del suo sorpasso immediato in partenza. I tre parlano della gara, della partenza e della giornata in generale. A un certo punto sul monitor parte il video della gara:

Bagnaia e Bezzecchi scherzano a fine gara.

"Ma te mi hai rotto il ca**o, che mi devi passare sempre all’esterno, mi hai veramente rotto il cazzo, sei sporco”. Il tutto in un clima di grande serenità e divertimento. Bez stuzzica il ducatista che poi guardando ancora le immagini commenta: "Qua ci siamo presi", dice Pecco commentando una manovra con Bezzecchi. "No, sei tu che hai preso me, sei sporco", scherza Bez, che alla fine propone: “Andiamo al chiringuito?”. Ma dall’espressione di Bagnaia si intuisce che probabilmente preferirà riposare a causa del dolore che gli ha causato l'enorme sforzo fatto in gara.