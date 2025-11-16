Bezzecchi è perfetto, vince a Valencia l’ultima gara MotoGP 2025: ritirato Bagnaia

Marco Bezzecchi vince il GP di Valencia, l’ultimo del campionato MotoGP 2025. Sul podio Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, che nel finale ha superato Acosta e Alex Marquez.

Marco Bezzecchi concretizza la pole nel migliore dei modi e vince dominando il GP di Valencia, l'ultimo del Mondiale MotoGP 2025. Sul podio con il pilota Aprilia Raul Fernandez e Di Giannantonio che si messo davanti a Pedro Acosta e Alex Marquez, solo sesto. Morbidelli ha riportato un infortunio alla mano cadendo sulla griglia di partenza, mentre Bagnaia si è ritirato dopo poche curve e così chiude il campionato al quinto posto.

Morbidelli cade sulla griglia, Bagnaia si ritira

Le prime fasi sono caotiche. Morbidelli cade mentre si posiziona in griglia di partenza. Il pilota viene costretto a partire dai box. Al via Bezzecchi resta al comando con Marquez alle sue spalle. Nel gruppone ci sono tanti piloti vicini Zarco tampona Bagnaia, che finisce nella ghiaia. La gara di Pecco finisce dopo poche curve. Sfortunato Bagnaia che si ritira e chiude con il quinto posto il Mondiale. Long lap penalty per Zarco, due addirittura per Jorge Martin, un altro che ha vissuto una stagione terribile.

La gara davanti è bella. Anche se Bezzecchi dà l'idea di controllare, mentre alle sue spalle ci sono tanti sorpassi. Raul Fernandez svernicia Alex Marquez, mentre Acosta è sempre davanti a Di Giannantonio, sapendo di aver comunque mantenuto la posizione su Bagnaia in campionato. Marini ottavo, Bastianini decimo provano a chiudere bene la stagione.

Bezzecchi vince, Di Giannantonio terzo

Fernandez si avvicina tanto a Bezzecchi, che resta avanti. Mentre Acosta riesce con un gran sorpasso a passare Alex Marquez infilato pure da Di Giannantonio, che recupera la quarta posizione. Mentre Marini supera Miller ed è settimo. Di Giannantonio prende Acosta e punta il podio, che poi si prende con un gran bel sorpasso. Bezzecchi vince e chiude in modo meraviglioso il campionato, con due vittorie consecutive. Di Giannantonio terzo.