video suggerito

Bagnaia spiega il suo problema durante le Sprint Race: “È un limite grosso, faccio fatica a capire” Pecco Bagnaia non riesce a capire perché il suo passo nelle Sprint Race sia spesso così bloccato. Il pilota della Ducati spiega: “Quando provo ad avvicinarmi al pilota davanti provo grossi problemi con la gomma davanti”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi Dall'Igna era stato chiaro dopo la Sprint Race vinta da Marc Marquez al Gp Spagna sul circuito di Jerez: "Mi aspettavo di più da Pecco". Il pilota spagnolo ha lasciato il vuoto dietro di sé con Alex Marquez e Pecco Bagnaia nettamente staccati rispetto allo spagnolo. Proprio il vice campione del mondo in carica ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint. Il pilota italiano ha spiegato come ancora una volta abbia fatto fatica a portare a compimento questa gara non riuscendo quasi mai a superare l'avversario di turno che in quel momento si trova davanti. Un limite che vuole superare.

"È stata una sprint classica, faccio fatica ma abbiamo il lunedì per provare qualche soluzione – ha spiegato Bagnaia provando ad analizzare questo problema -. Ormai nelle Sprint Race dove parto arrivo e quando provo ad avvicinarmi al pilota davanti provo grossi problemi con la gomma davanti". Bagnaia vuole capire realmente quale sia il suo limite dato che poi in gara questo non accade. La gomma? Un dettaglio che non ha escluso Bagnaia che però a questo punto vuole mettere in chiaro con la Ducati già a partire dalla prossima settimana.

Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Bagnaia ha proseguito il suo discorso sull'argomento piuttosto amareggiato. Già al termine della corsa avevo sottolineato come fosse necessario rimettersi a lavorare proprio per via della condizione ottimale mostrata dai fratelli Marquez: "Vanno forte". Ai microfoni di Sky ha così aggiunto: "Ho rischiato veramente tanto anche oggi quando mi sono avvicinato ad Alex Marquez, è un limite grosso il mio ma faccio fatica a capire – conclude il pilota italiano – La domenica mi viene tutto facile ma il sabato no". Un dettaglio da non trascurare.

Le parole di Bagnaia dopo la Sprint Race

Anche la scorsa stagione c'era il sentore che stesse accadendo qualcosa del genere ma fu differente: "L'anno scorso ero riuscito a fare i giri dietro a Martin perché ne avevo di più mentre oggi che avevo il passo simile non riesco e faccio fatica – sottolinea ulteriormente Bagnaia che però cerca anche di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo questo terzo posto nella Sprint -. Continuiamo a lavorare, domani faremo un ulteriore passo avanti e oggi abbiamo girato su 36 in un tempo sicuramente buono però domani la gara sarà veloce e non bisognerà strafare nei primi giri".