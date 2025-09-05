Bagnaia sconcertato in Catalogna: “Sono 21º tra due collaudatori e le ho provate davvero tutte”

Che questa Ducati non piaccia a Pecco Bagnaia è noto da tempo. Che il titolo Mondiale 2025 della MotoGP sarà di Marc Marquez pure. Bisogna capire solo quando e dove lo conquisterà. Bagnaia però non poteva mai immaginare di finire quasi in fondo alla classifica delle prove libere del Gran Premio di Cstalogna. Il due volte campione del mondo si è piazzato ventunesimo, dietro di lui solo tre piloti. Incredulo, il pilota piemontese ha mostrato disappunto e stupore per il risultato conseguito.

Bagnaia solo ventunesimo nelle libere

Il venerdì di Barcellona era iniziato maluccio: ventitreesimo posto nelle prime prove libere. Il campanello d'allarme si era già acceso per Bagnaia e la Ducati. Ma spesso i big partono in sordina per poi ribaltare rapidamente la situazione. Ma non è stato così. Nella successiva sessione ha chiuso addirittura ventunesimo, in mezzo a due piloti collaudatori (Espargaro e Savadori) mettendosi alle spalle pure il rientrante Vinales e il debuttante Somkiat Chantra.

Sarò costretto a disputare le Q1 per poter lottare per la pole position, ma visto l'andazzo pare durissima. La Ducati sta lavorando per lui, Tardozzi usa bastone e carota e prova pure a stimolarlo: "Dobbiamo trovarci a metà strada, serve anche il suo impegno".

Bagnaia stupito e perplesso per il suo risultato

Sconsolato Bagnaia ha parlato del suo venerdì e non ha nascosto delusione e perplessità: "Avrei potuto essere molto felice di raccontarvi cosa provavo ieri prima dell'inizio del weekend, ma per qualche ragione le mie aspettative erano sbagliate. Speravo che ci fosse qualcosa che non andava al mattino, che non funzionasse. Poi nel pomeriggio non era peggio, ma simile. Quindi faccio fatica a capire come possa essere così difficile. Il fatto è che io sto spingendo tanto e sono 21° tra due collaudatori, con tutto il mio rispetto per loro – ma non posso essere lì, è difficile per me capirlo. È difficile spiegare qualcosa alla squadra perché sto spingendo davvero forte, sto rischiando molto con l'anteriore, ma non sono veloce. Sono molto lento, è così difficile da capire".

Bagnaia ha anche tolto ogni tipo di dubbio riguardo la sua preparazione atletica: "Non credo che tutto dipenda dalla mia preparazione, perché mi sento super bene mentre guido. Non mi sento stanco. Una cosa che mi contraddistingue è che mi pongo sempre di fronte ai problemi prima di giudicare altro e ho provato tutto in modo diverso, guidando in modo diverso, adattandomi a ciò che la squadra mi chiedeva di fare, ma i risultati di questa stagione sono sempre gli stessi. Sto ancora cercando di adattarmi e di capire cosa potrei fare meglio, ma non riesco a guidare come gli altri. Ho il mio stile di guida che ha sempre funzionato, a parte questa stagione. Dobbiamo trovare altre soluzioni che al momento non abbiamo".