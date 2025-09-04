MotoGP
Marc Marquez divertito dall’ultima provocazione su Valentino Rossi: “Questa è un’ottima domanda”

Marc Marquez è vicinissimo alla conquista matematica del titolo Mondiale della MotoGP. Alla vigilia del weekend del Gran Premio della Catalogna lo spagnolo ha glissato su una domanda che aveva come oggetto Valentino Rossi.
A cura di Alessio Morra
Marc Marquez sta dominando il mondiale della MotoGP. Prima della pausa estiva disse che solo lui avrebbe potuto perdere il titolo. Dopo la pausa ha continuato a vincere ed ha ampliato il margine sul fratello Alex e su Bagnaia. Ora è partito il countdown sull'ufficialità. Dovesse vincere pure in Catalogna lo spagnolo sarebbe a un passo anche dal successo matematico, che potrebbe arrivare o a Misano o a Motegi. Questo è stato tema di dibattito alla vigilia del weekend e in ballo è stato tirato pure Valentino Rossi.

Il titolo a Misano o a Motegi? Marquez non risponde

Marc Marquez ha 455 punti, il fratello Alex, in calo nelle ultime gare, 280. Bagnaia invece è a quota 228. Mancano otto Gp e vincendo a Barcellona il titolo sarebbe a un passo e potrebbe arrivare o a Misano (il 14 settembre) o a Motegi (il 28 settembre). Praticamente o a casa di Valentino Rossi o della Honda.

Insomma, in ogni caso si toglierebbe qualche sassolino dalla scarpa il campionissimo della Ducati, che però in questo momento non vuole tensioni e con abilità ha dribblato domanda e polemica: "Dove vorresti vincere il titolo: a casa di Rossi o della Honda?". La risposta è stata perfetta: "La domanda è ben posta e poiché è così ben posta mi farò da parte e la porrò da qualche altra parte".

Marc Marquez rende merito al fratello Alex

Sa di essere favoritissimo e ora che ha il titolo in tasca non pensa ad ampliare il vantaggio sul fratello, e anzi da fratello maggiore ha detto: "Ho un grande margine sì. Però il vantaggio si è ampliato a causa dei pochi punti di mio fratello. Ora devo fare tutto con calma e devo continuare a fare punti. Se ci riesco è solo una questione di tempo. I campionati che ho festeggiato di più sono quelli vicino a casa, ma ovunque sia sarà ben festeggiato".

