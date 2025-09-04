Marc Marquez divertito dall’ultima provocazione su Valentino Rossi: “Questa è un’ottima domanda”
Marc Marquez sta dominando il mondiale della MotoGP. Prima della pausa estiva disse che solo lui avrebbe potuto perdere il titolo. Dopo la pausa ha continuato a vincere ed ha ampliato il margine sul fratello Alex e su Bagnaia. Ora è partito il countdown sull'ufficialità. Dovesse vincere pure in Catalogna lo spagnolo sarebbe a un passo anche dal successo matematico, che potrebbe arrivare o a Misano o a Motegi. Questo è stato tema di dibattito alla vigilia del weekend e in ballo è stato tirato pure Valentino Rossi.
Il titolo a Misano o a Motegi? Marquez non risponde
Marc Marquez ha 455 punti, il fratello Alex, in calo nelle ultime gare, 280. Bagnaia invece è a quota 228. Mancano otto Gp e vincendo a Barcellona il titolo sarebbe a un passo e potrebbe arrivare o a Misano (il 14 settembre) o a Motegi (il 28 settembre). Praticamente o a casa di Valentino Rossi o della Honda.
Insomma, in ogni caso si toglierebbe qualche sassolino dalla scarpa il campionissimo della Ducati, che però in questo momento non vuole tensioni e con abilità ha dribblato domanda e polemica: "Dove vorresti vincere il titolo: a casa di Rossi o della Honda?". La risposta è stata perfetta: "La domanda è ben posta e poiché è così ben posta mi farò da parte e la porrò da qualche altra parte".
Marc Marquez rende merito al fratello Alex
Sa di essere favoritissimo e ora che ha il titolo in tasca non pensa ad ampliare il vantaggio sul fratello, e anzi da fratello maggiore ha detto: "Ho un grande margine sì. Però il vantaggio si è ampliato a causa dei pochi punti di mio fratello. Ora devo fare tutto con calma e devo continuare a fare punti. Se ci riesco è solo una questione di tempo. I campionati che ho festeggiato di più sono quelli vicino a casa, ma ovunque sia sarà ben festeggiato".