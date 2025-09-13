Bagnaia scandisce bene le parole dopo il disastro a Misano: “La mia pazienza è al limite”

Pecco Bagnaia si sforza di non dire cose che possano gettare altra benzina sul fuoco, ma la sua faccia marmorea, l'espressione seria e le parole scandite piano e con chiarezza dicono tutto del suo stato d'animo – ma anche dei suoi retropensieri – dopo l'ennesimo risultato disastroso di questa stagione in cui sembra essere diventato un pivellino alle prime armi nella MotoGP, lui che di Mondiali nella categoria principe delle due ruote ne ha vinti due. "La mia pazienza è al limite", sibila, facendo capire che le cause di piazzamenti avvilenti come il 13° posto nella Sprint odierna a Misano vanno cercati anche altrove e non solo nella sua incapacità di adattarsi alle (piccole) variazioni della Desmosedici 2025 rispetto a quella dello scorso anno.

Pecco Bagnaia è in un fosso da cui non riesce a uscire e manda un messaggio alla Ducati: "Pazienza al limite"

"Valutazioni e analisi? Devo andare ai box e guardare i dati", risponde brevemente alla prima domanda, né il tenore delle repliche di Bagnaia cambia alle successive domande ai microfoni di ‘Sky Sport', dopo la Sprint vinta da Marco Bezzecchi. "Che sensazioni mi dà la moto? Dobbiamo capire, prima vado al box e prima capiamo cosa possiamo fare per migliorare", continua Pecco con la medesima espressione scura e scolpita nel marmo.

Pecco Bagnaia nel box Ducati a Misano: è un altro weekend durissimo per lui in MotoGP

Si va avanti ancora così, fino allo sfogo finale: "Il mio stato d'animo? Che devo lavorare. Cosa succede? Devo lavorare e capire cosa fare per domani. Sicuramente la mia pazienza è al limite, è difficile. Se la pazienza finisce? Niente… adesso vado al box, lavoro e proviamo a fare meglio per domani".

Bagnaia si scusa coi tifosi per la pessima prova nella Sprint a Misano

Già avvilito per la sua incapacità di ritrovarsi su questa Ducati, mentre il suo compagno Marc Marquez al contrario vola, probabilmente a Bagnaia non avranno fatto molto piacere le confidenze fatte dal team manager Davide Tardozzi al suo ex pilota Ruben Xaus, circa il "problema" che hanno con lui. Domani, nella gara di Misano, Pecco partirà dall'ottava posizione in griglia: con queste premesse aspettarsi che faccia molto meglio di oggi è durissima.