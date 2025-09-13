MotoGP
video suggerito
video suggerito

Bezzecchi trionfa nella gara Sprint di Misano, male le Ducati: Marc Marquez cade, Bagnaia solo 13°

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race del GP San Marino di MotoGP sul circuito di Misano Adriatico davanti ad Alex Marquez e Fabio Digiannantonio. Cade Marc Marquez, Bagnaia solo tredicesimo.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race del GP San Marino di MotoGP sul circuito di Misano Adriatico davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Tredici giri a dir poco avvincenti che hanno visto subito Bezzecchi attaccato alle spalle da un Marc Marquez voglioso di volersi prendere i punti necessari per allungare in classifica e magari sperare di vincere subito il Mondiale. Ma allo spagnolo va male perché una volta superato il pilota italiano ecco che arriva l'inaspettata scivolata nella ghiaia che mette fine alla sua corsa.

Marquez perde il controllo della sua Ducati e finisce fuori. Sugli spalti i tifosi esultano ricordando ancora quella rivalità con Valentino Rossi. Fortunatamente per Marc nessuna conseguenza da quella caduta. E allora a quel punto è suo fratello Alex che si è messo a rincorrere Bezzecchi ma senza fortuna e Bezzecchi trionfa. Nel frattempo alle spalle Bagnaia continua ad avere grossi problemi con la sua Ducati chiudendo tredicesimo, oltre l'ottava posizione di partenza. Tutto rinviato dunque alla gara di domani per capire chi riuscirà a trionfare a Misano 2025.

La caduta di Marc Marquez durante la Sprint Race.
La caduta di Marc Marquez durante la Sprint Race.

Trionfo importante per Bezzecchi dato che si tratta della sua seconda vittoria Sprint dopo Assen 2023. Il pilota dell'Aprilia ha atteso dunque 2 anni 2 mesi e 21 giorni prima di questo traguarda. In totale è la sua nona medaglia Sprint (terza quest'anno: 3° ad Assen, 2° al Sachsenring, vincitore a Misano). Per l'Aprilia invece è la quinta vittoria della Sprint, la prima da Barcellona 2024. Grande soddisfazione per Bezzecchi al termine della gara che ora punta di domani anche in gara ma ci sarà da guardarsi le spalle da un Marc Marquez sempre più agguerrito e pronto a riscattare la caduta di oggi alla Sprint.

Leggi anche
MotoGP Misano, Bezzecchi vince la gara sprint: Marc Marquez cade mentre Bagnaia è solo 13°

L'ordine d'arrivo della Sprint Race di Misano

  1. Bezzecchi 19'32.310
  2. Alex Marquez +1026
  3. Di Giannantonio +3332
  4. Acosta +6657
  5. Aldeguer +6842
  6. Marini +8899
  7. Martin +10633
  8. Fernandez +11503
  9. Bastianini +12780
  10. Zarco +15296
  11. Ogura +15432
  12. Bagnaia +16100
  13. Miller +16289
  14. Vinales +16396
Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
motogp
Bezzecchi in pole a Misano, poi vince la Sprint. Cade Marc Marquez, Bagnaia solo 13°
Marco Bezzecchi soddisfatto per la pole a Misano: "Mi è venuto un gran bel giro, molto adrenalinico"
Marquez sbotta per la bizzarra teoria che circola su Barcellona: "Che vada a farsi fo***re"
Bagnaia sfoga la sua frustrazione con lo spagnolo, il video svela tutto: Marc gli dà un consiglio
Tardozzi si lascia scappare in privato la verità su Bagnaia: "Abbiamo un bel problema con lui"
Gli orari del Gran Premio di San Marino a Misano: dove vedere la gara in diretta TV e streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views