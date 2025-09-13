Bezzecchi trionfa nella gara Sprint di Misano, male le Ducati: Marc Marquez cade, Bagnaia solo 13°

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race del GP San Marino di MotoGP sul circuito di Misano Adriatico davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Tredici giri a dir poco avvincenti che hanno visto subito Bezzecchi attaccato alle spalle da un Marc Marquez voglioso di volersi prendere i punti necessari per allungare in classifica e magari sperare di vincere subito il Mondiale. Ma allo spagnolo va male perché una volta superato il pilota italiano ecco che arriva l'inaspettata scivolata nella ghiaia che mette fine alla sua corsa.

Marquez perde il controllo della sua Ducati e finisce fuori. Sugli spalti i tifosi esultano ricordando ancora quella rivalità con Valentino Rossi. Fortunatamente per Marc nessuna conseguenza da quella caduta. E allora a quel punto è suo fratello Alex che si è messo a rincorrere Bezzecchi ma senza fortuna e Bezzecchi trionfa. Nel frattempo alle spalle Bagnaia continua ad avere grossi problemi con la sua Ducati chiudendo tredicesimo, oltre l'ottava posizione di partenza. Tutto rinviato dunque alla gara di domani per capire chi riuscirà a trionfare a Misano 2025.

La caduta di Marc Marquez durante la Sprint Race.

Trionfo importante per Bezzecchi dato che si tratta della sua seconda vittoria Sprint dopo Assen 2023. Il pilota dell'Aprilia ha atteso dunque 2 anni 2 mesi e 21 giorni prima di questo traguarda. In totale è la sua nona medaglia Sprint (terza quest'anno: 3° ad Assen, 2° al Sachsenring, vincitore a Misano). Per l'Aprilia invece è la quinta vittoria della Sprint, la prima da Barcellona 2024. Grande soddisfazione per Bezzecchi al termine della gara che ora punta di domani anche in gara ma ci sarà da guardarsi le spalle da un Marc Marquez sempre più agguerrito e pronto a riscattare la caduta di oggi alla Sprint.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race di Misano