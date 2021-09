Bagnaia fa il bis e trionfa a Misano in MotoGP: battuto Quartararo, terzo un grande Bastianini Pecco Bagnaia su Ducati trionfa a Misano in MotoGP: preceduto sul traguardo del GP di San Marino il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo su Yahama. Il 24enne torinese non aveva mai vinto nella massima categoria a due ruote fino ad 8 giorni fa, adesso questa doppietta stringe a 48 punti il vantaggio del francese in graduatoria. Terza posizione per l’ottimo Elia Bastianini su Ducati.

A cura di Paolo Fiorenza

Pronti via e le due Ducati ufficiali di Bagnaia e Miller prendono il largo, con Quartararo e Martin a battagliare per la terza posizione, finché al quarto giro lo spagnolo su Ducati Pramac cade e scivola in ultima posizione. Le posizioni del terzetto di testa restano invariate, mentre alle loro spalle è bagarre tra Marquez, uno splendido Bastianini, Aleix Espargaro e Rins. Bagnaia allunga in testa, Quartararo chiude il gap con Miller e lo passa a metà gara, lanciandosi all'inseguimento dell'italiano. Elia Bastianini è strepitoso ed inanella giri veloci in successione, prendendo a sua volta Miller e passandolo al 20simo giro per prendersi la terza piazza, nel tripudio del pubblico, mentre un paio di giri prima era caduto Rins.

Gli ultimi giri sono palpitanti, con Quartararo che guadagna giro su giro su Bagnaia, sfruttando la maggior resa alla distanza delle proprie gomme: il ducatista resiste con le unghie e con i denti, passando primo sotto la bandiera a scacchi. Il francese è secondo, un super Bastianini terzo, poi seguono Marquez, Mir e Miller.

(in aggiornamento)