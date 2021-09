Bagnaia vince la battaglia corpo a corpo con Marquez: primo trionfo in MotoGP ad Aragon Prima vittoria in MotoGP per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati batte Marc Marquez nel duello ruota a ruota del GP di Aragon e centra il suo primo acuto nella classe regina del Motomondiale. Al terzo posto chiude Joan Mir con la Suzuki. Gara complicata per il leader del Mondiale Fabio Quartararo che taglia il traguardo del MotorLand in nona posizione. Disastrosa la corsa spagnola di Valentino Rossi che, dopo esser stato costantemente in fondo al gruppo, chiude con il suo peggior risultato in MotoGP dal 2009 ad oggi.

A cura di Michele Mazzeo

Grande partenza per Pecco Bagnaia che, dopo la pole conquistata al sabato, in avvio mantiene la testa della corsa portandosi dietro un ritrovato Marc Marquez. I due viaggiano ad un ritmo insostenibile per gli altri e staccano il gruppo degli inseguitori formato da Jack Miller, Aleix Espargaro e Joan Mir. E negli ultimi quattro giri si sorpassano e si controsorpassano tantissime volte con l'italiano che riesce sempre a rispondere a continui attacchi dell'otto volte campione del mondo e alla fine esce vincitore portando la sua Ducati al trionfo.

Gara subito in salita invece per il leader del Mondiale Fabio Quartararo che, a causa dello scarso feeling della sua Yamaha con il tracciato spagnolo, dopo essere partito dalla prima fila, si vede sfilare da tutti i migliori finendo ai limiti della top-10 a lottare per tutta la gara con Enea Bastianini e Nakagami. Corsa complicatissima fin dall'inizio per Valentino Rossi e Maverick Vinales: il Dottore è ultimo per quasi tutti i 23 tre giri del circuito di Aragon con lo spagnolo appena davanti a lui per tutta la gara alla prima in Aprilia.