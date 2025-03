video suggerito

Bagnaia a colloquio con Marc Marquez dopo la sprint in Thailandia, ha capito il suo errore: “Fan***o” Al termine della prima gara sprint della MotoGP 2025, i nuovi compagni di squadra in Ducati Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno avuto modo di confrontarsi sulla corsa appena conclusa: l’italiano sa qual è stato il proprio errore trovando d’accordo lo spagnolo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marc Marquez è stato il padrone della prima vera giornata in pista della della MotoGP 2025. Il neo pilota del team factory della Ducati, nel GP di Thailandia a Buriram, infatti ha prima conquistato la prima pole della stagione e poi si è anche aggiudicato, al termine di una gara che lo ha visto primeggiare dall'inizio alla fine, la prima Sprint Race dell'anno guadagnandosi ovviamente la vetta della classifica iridata. Allo spagnolo è andato dunque il primo duello interno con il compagno di squadra Pecco Bagnaia che ha chiuso in terza posizione preceduto anche da Alex Marquez. Il 27enne italiano ha evidentemente pagato la differente scelta di gomma rispetto ai due fratelli catalani di cui non è mai riuscire a tenere il ritmo dovendo, sul finale della corsa, fare anche attenzione al recupero dell'altro grande protagonista di questa prima sprint della stagione, il sorprendente rookie del team Trackhouse Ai Ogura.

Sia i fratelli Marquez che il giapponese infatti hanno optato per una gomma soft all'anteriore mentre il piemontese è sceso in pista con quella dura nella speranza che si degradasse meno e alla distanza sarebbe riuscito a capovolgere la situazione per quel che riguarda il gap prestazionale tra le due mescole. La strategia di Bagnaia però non ha dato i frutti sperati e anzi si è rivelata un boomerang non permettendogli di lottare per la vittoria con il nuovo compagno di squadra.

Un errore di cui il pilota piemontese si è immediatamente reso conto e ha immediatamente ammesso nel momento in cui si è trovato a colloquio con Marc Marquez mentre, insieme ad Alex Marquez, erano seduti sul sedile posteriore della macchina che li stava accompagnando nel luogo dove sarebbe andata in scena la premiazione del podio di questa prima gara sprint della MotoGP 2025. È stato lui infatti a rimuginare sulla sua scelta: "Ogura si è avvicinato tantissimo ad un certo punto. Anche lui aveva la soft davanti…Fan***o!" ha difatti detto spostando il discorso sulla differenza di mescola all'anteriore.

"La (gomma, ndr) dura cala, o almeno per me era così stamattina" ha quindi ribattuto Marc Marquez spiegando il motivo per il quale lui ha invece optato per una gomma più morbida. Bagnaia si aspettava invece tutt'altro: "Sì, però è incredibile che cala più della soft" ha difatti proseguito trovando d'accordo il compagno di squadra.

L'italiano non si aspettava che nella seconda parte di gara il guadagno rispetto a chi ha montato la gomma soft all'anteriore fosse praticamente nullo: "Ad un certo punto però in frenata vi venivo a prendere. Quando mancavano dai 10 ai 6 giri alla fine vi venivo a prendere un po', ma poco" ha infatti continuato Bagnaia rimuginando ulteriormente su quella strategia che non è andata a buon fine. E il sorriso sarcastico che ha messo fine alla discussione spiega più di qualsiasi altra cosa come il primo a rendersi conto di aver commesso un errore sia stato proprio lo stesso Bagnaia: "Sì con quella gomma ne hai un po' di più in Curva 1, in Curva 3 e..." ha difatti aggiunto Marc Marquez venendo interrotto dal sarcastico "…E basta!" del piemontese che sa tanto di amara ammissione.