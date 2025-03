video suggerito

Marc Marquez in pole dopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP: suo fratello Alex 2°, Bagnaia 3° Marc Marquez è subito protagonista del Mondiale 2025 di MotoGP con la prima pole della stagione al Gp Thailandia sul circuito di Buriram. Alle sue spalle in seconda posizione suo fratello Alex, terzo Pecco Bagnaia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez è subito protagonista del Mondiale 2025 di MotoGP che prenderà il via domani con la prima gara sul circuito di Buriram. Lo spagnolo centra la pole position fermando il cronometro in 1:28.782 ottenendo il primo piazzamento in qualifica della stagione 2025. Con lui in prima fila anche Alex Marquez: mai successo nella storia che due fratelli partissero davanti a tutti. In terza posizione l'altra Ducati, quella di Pecco Bagnaia che conferma di avere un ottimo passo proprio insieme al compagno di squadra che ha chiuso in pole.

In seconda fila ci sono invece Miller, Ogura e Morbidelli (che in gara partirà 9° per la penalità). Eliminati in Q1 Di Giannantonio (13°), Binder (14°) e Aldeguer (15°). Grande soddisfazione per Marc Marquez alla 67^ pole in top-class, 95^ in tutte le classi. Lo spagnolo ha centrato la pole dopo 182 giorni, l’ultima era stata ad Aragon nel 2024. A Buriram inoltre Marquez non partiva in pole dal 2018 e dunque per lui è già un record per essere stato l'unico ad aver messo a segno 2 pole in Thailandia. Alle 9 la MotoGP tornerà in pista con la Sprint Race.

I fratelli Marquez dopo le qualifiche e la pole di Marc.

La griglia di partenza completa al Gp Thailandia di MotoGP:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati Gresini)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Jack Miller (Yamaha Pramac)

5. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

8. Marco Bezzecchi (Aprilia)

9. Franco Morbidelli (Ducati VR46) Penalizzato di tre posizioni in griglia

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Joan Mir (Honda)

12. Johann Zarco (Honda Castrol)

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Brad Binder (KTM)

15. Fermin Aldeguer (Ducati)

16. Luca Marini (Honda)

17. Miguel Oliveira (Yamaha Pramac)

18. Maverick Vinales (KTM Tech3)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Enea Bastianini (KTM Tech3)

21. Somkiat Chantra (Honda)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)