LIVE MotoGP Thailandia, la gara sprint in diretta: Marc Marquez fin da subito lascia il vuoto dietro

La soddisfazione di Marc Marquez per aver centrato la pole position è enorme. Con lui in prima fila anche Alex Marquez: mai successo nella storia che due fratelli partissero davanti a tutti. Grande soddisfazione per Marc Marquez alla 67^ pole in top-class, 95^ in tutte le classi. Lo spagnolo ha centrato la pole dopo 182 giorni, l’ultima era stata ad Aragon nel 2024. A Buriram inoltre Marquez non partiva in pole dal 2018 e dunque per lui è già un record per essere stato l'unico ad aver messo a segno 2 pole in Thailandia. Alle 9 la MotoGP tornerà in pista con la Sprint Race.