video suggerito

Bagnaia esalta Marc Marquez ma poi tira in ballo un altro pilota: “Sono rimasto impressionato” Pecco Bagnaia esalta il passo gara di Marc Marquez e suo fratello Alex dopo la Sprint in Thailandia nel primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP ma si concentra anche su un altro pilota, ovvero Ai Ogura: “È stato impressionante”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia ha chiuso in terza posizione le qualifiche del GP Thailandia in MotoGP che ha aperto ufficialmente il Mondiale. Sempre terzo anche in Sprint Race il pilota della Ducati si è detto parzialmente soddisfatto dalle sue prestazioni in pista così come quelle della moto. Pecco ha esaltato Marc Marquez dando i meriti di questo successo a lui e a suo fratello Alex che a bordo della moto del team Gresini hanno mostrato un notevole passo gara ma ha sottolineato anche come a sorpresa un altro pilota avesse attirato tantissimo la sua attenzione.

Stiamo parlando di Ai Ogura che da debuttante con il team Trackhouse Racing, alla guida di un'Aprilia RS-GP, ha chiuso in quarta posizione dopo aver centrato la passata stagione la vittoria del Mondiale di Moto2. "Sono rimasto impressionato da Ogura – ha detto Bagnaia durante l'intervista concessa a Sky -. Ha fatto una performance incredibile". L'ex campione del mondo MotoGP elogia dunque Ogura sottolineando un po' anche ciò che aveva detto poco prima da Davide Brivo, team principal di Aprilia Trackhouse: "Non ci aspettavamo di vederlo già lì".

Marc Marquez davanti a tutti alla partenza della Sprint.

Anche altri piloti oltre a Bagnaia hanno sottolineato la bravura del pilota 24enne giapponese capace di condurre una gara Sprint alle spalle di Bagnaia concedendo pochissimo a chi gli stava dietro e soprattutto mettendo anche pressione allo stesso Bagnaia. Brivio successivamente, ancora a proposito di Ogura ha spiegato: "È un ragazzo molto intelligente e ha un approccio molto calmo perché vuole capire e imparare – ha spiegato al termine della corsa -. Non sognavo nient'altro, è andato oltre le nostre più rosee aspettative" ha concluso Brivio.

Ai Ogura in pista durante la Sprint.

Le parole di Bagnaia su Marc Marquez

Bagnaia ha dunque esaltato Ogura ma ha poi fatto i complimenti anche a Marc Marquez e suo fratello Alex: "Loro due hanno fatto meglio di me in partenza, ma sono riuscito ad avvicinarmi anche se mi è mancato proprio lo spunto iniziale". Poi a proposito dello spagnolo, da quest'anno suo partner nel team ufficiale della Ducati ha spiegato: "In generale quello che c'è da fare quest'anno è lavorare tanto perché mi devo mettere giù dato che abbiamo Marc in palla piena". Pecco fa dunque capire come lo spagnolo sia l'avversario numero uno per il titolo.