Antonelli alla Mercedes, Villeneuve spiega perché Wolff lo sceglierà: “Vuole mostrare di avere ragione” Kimi Antonelli nel 2025 farà il suo esordio in Formula 1 con la Mercedes. Jacques Villeneuve ne è praticamente certo e ha spiegato perché Toto Wolff ha fatto questo scelta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 è ancora lunghissimo, ma già da mesi si pensa al 2025. Da quando Hamilton ha deciso di passare alla Ferrari il mercato si è stappato. La Mercedes è rimasta spiazzata in un primo momento e dopo essersi guardata attorno ha fatto la sua scelta ed ha scelto di puntare, con ogni probabilità, su Kimi Antonelli, che dopo aver compiuto 18 anni ad agosto potrà prendersi un meraviglioso posto al sole della Formula 1. La scelta di Antonelli genera discussioni e non poteva non inserirsi in queste Jacques Villeneuve, che in punta di fioretto punta il dito su Toto Wolff.

Il mercato di F1 e le chance di Antonelli

Hamilton dal 2025 guiderà per la Ferrari. La Mercedes lo ha scoperto a fine gennaio, Toto Wolff si è guardato attorno e più di un pensierino lo ha fatto per Max Verstappen, che per il momento ha detto di no. Dal 2026 si vedrà. Carlos Sainz è stato un nome, ma nulla di più. Lo spagnolo si accaserà alla Williams. Al fianco di Russell nel 2025 molto probabilmente ci sarà Andrea Kimi Antonelli, pilota classe 2006, che sarà il primo italiano a guidare in Formula 1 dopo Giovinazzi e cercherà di essere il primo a vincere dopo Fisichella, benedetto anche da Hamilton.

Antonelli ha già effettuato dei test recentemente, è alle prese con un programma di test con Mercedes di qualche anno fa. Forse a fine stagione avrà modo di guidare in qualche sessione di libere. Magari a Monza arriverà l'annuncio ufficiale.

Villeneuve è certo: Kimi Antonelli guiderà la Mercedes nel 2025

Della scelta di Kimi Antonelli ne ha parlato anche Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997, che non ha alcun pelo sulla lingua, come ha dimostrato anche in Canada parlando duramente di Ricciardo e dibattendo con il team principal della Ferrari Fred Vasseur.

L'ex pilota canadese ha "ufficializzato" l'ingaggio di Antonelli e ha spiegato che determinante è stato l'ego di Toto Wolff, team principal della Mercedes, a essere determinante nella scelta del giovane pilota italiano: "Toto Wolff non considera nessun’altra soluzione che non sia Antonelli. La porta è chiusa, la Mercedes sarà la squadra di Antonelli per il futuro. Anche l’ego di Toto Wolff ha giocato un ruolo importante in questa decisione: vuole dimostrare al mondo che aveva ragione ad averlo scelto quando aveva solo 12 anni. Vuol mostrare che già allora vedeva in lui un futuro campione del mondo".

