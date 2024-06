Vasseur interrompe Villeneuve in diretta TV mentre parla della Ferrari: cala il gelo a Montreal

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il disastro in qualifica a Montreal della Ferrari non ha fatto innervosire soltanto i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche il team principal Frederic Vasseur che, come il monegasco, è stato protagonista di un siparietto ripreso dalle telecamere delle TV in cui ha lasciato trasparire tutta la propria rabbia per quanto fatto dalla scuderia di Maranello nelle qualifiche del GP del Canada della Formula 1 2024. E, a differenza del 26enne di Monte Carlo, il manager francese lo ha fatto in diretta mentre era ospite di Sky Sport UK. Ad amplificare il nervosismo del 56enne di Draveil un commento del campione del mondo F1 del 1997, Jacques Villeneuve, chiamato dall'emittente britannica a fare d'opinionista per questo Gran Premio sul circuito intitolato al padre Gilles.

A Frederic Vasseur probabilmente non sono piaciute le precedenti sentenze fatte dall'ex pilota nel corso di questo weekend (il suo duro commento su Daniel Ricciardo ha fatto il giro del mondo) e dunque ha voluto subito mettere le cose in chiaro interrompendo Villeneuve pochi attimi dopo che questo aveva preso la parola. "Prima dell’inizio del weekend, ero convinto che la Ferrari…" la premessa dell'ex driver di Formula 1 immediatamente interrotto dal team principal della Ferrari che con tono stizzito ha replicato "Sì, ma a volte ti sbagli" facendo calare il gelo in diretta TV con i conduttori stupiti dalla piccata frecciata del manager transalpino abbandonatisi dunque ad una risata imbarazzata.

Passata l'impasse iniziale, l'imbarazzato Jacques Villeneuve ha proseguito il suo discorso: "Ma aspetta, stavo dicendo che ero convinto che aveste tutti gli ingredienti per fare bene, che questa pista fosse perfetta per la Ferrari. Magari il nuovo asfalto o le temperature basse hanno contribuito alle vostre difficoltà" ha difatti detto il canadese figlio d'arte. Una considerazione che però, ancora una volta, non ha trovato d'accordo Frederic Vasseur che lo contraddetto: "No, l’asfalto era nuovo per tutti: credo che le condizioni siano state un po’ estreme con le gocce di pioggia, e il freddo ha contribuito non permettendo alle gomme di accendersi in tempo, ma non è affatto una scusa. Le condizioni sono le stesse per tutti, dobbiamo quindi affrontarle" ha infatti chiosato il numero uno del muretto Ferrari apparso quasi stufo delle continue critiche fatte in TV da Villeneuve.

Una replica, quella di Vasseur, stizzita ma che non ha però raggiunto i livelli di quella riservatagli da Daniel Ricciardo subito dopo aver ottenuto il quinto posto in qualifica: "Ho sentito che ha detto delle caz**te, ma lo fa sempre. Credo che abbia battuto la testa un po’ troppe volte, quindi non so se gioca a hockey su ghiaccio o altro. Può andare a farsi fot**re" è stata difatti la risposta dell'australiano nei confronti di un Jacques Villeneuve che, dunque, nello spazio di pochi minuti si è beccato pubblicamente ben due piccate risposte.

