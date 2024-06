Villeneuve distrugge Ricciardo in diretta: “Perché è ancora in F1? Se non ce la fai, vai a casa!”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Un attacco durissimo, in diretta TV. Inatteso e così violento da far pensare che dietro ci possa essere del pregresso tra chi lo ha fatto e chi ne è l'oggetto. Ma chi conosce Jacques Villeneuve e quanto schiette e talora ruvide siano le sue opinioni, non si meraviglia e semplicemente ritiene che quello sia il suo pensiero non filtrato su Daniel Ricciardo. Il 34enne australiano della Racing Bulls viene fatto a pezzi, descritto quasi come un ex pilota: "Perché è ancora in Formula 1? Perché? Sentiamo la stessa cosa ormai da quattro o cinque anni: ‘Dobbiamo migliorare la macchina per lui. Poverino'. Scusa, sono passati cinque anni così. No, tu sei in Formula 1. Forse fai questo sforzo per Lewis Hamilton che ha vinto parecchi campionati. Non fai uno sforzo simile per un guidatore che non può farcela".

Daniel Ricciardo nell'abitacolo della sua Racing Bulls nelle libere del GP del Canada

Jacques Villeneuve fa a pezzi Daniel Ricciardo: "Sta in Formula 1 per la sua immagine"

Villeneuve è un fiume in piena, il 53enne figlio del mitico Gilles è presente al GP del Canada come opinionista per Sky Sports: "Se non ce la fai, vai a casa, c'è qualcun altro che prenderà il tuo posto. È sempre stato così nelle corse, è l'apice di questo sport. Non c'è motivo di andare avanti e di continuare a trovare scuse. Voi tutti parlate di quella prima stagione o delle prime due stagioni, stava battendo un Vettel che era bruciato, poi ha battuto per mezza stagione Verstappen quando Max aveva 18 anni, aveva appena iniziato, ecco tutto, da allora ha smesso di battere chiunque. Penso che la sua immagine lo abbia mantenuto in Formula 1 più dei suoi risultati effettivi".

Ricciardo, volante a rischio in Formula 1

Lo sfogo di Villeneuve contro Ricciardo ha lasciato esterrefatti i suoi colleghi in quel momento al microfono e sollevato un polverone sui social, tra chi ha difeso il pilota australiano e chi ha dato ragione al canadese ex campione del mondo in F1 nel 1997 e vincitore del campionato Indy due anni prima, sottolineando la differenza di palmarès tra i due. A 34 anni il futuro di Ricciardo in Formula 1 è quanto mai a rischio: la Racing Bulls sembra intenzionata a confermare solo uno dei suoi due piloti, col giapponese Tsunoda nettamente favorito, anche alla luce delle prestazioni chiaramente migliori rispetto a quelle del suo compagno di scuderia.

Ricciardo – che è alla sua 14esima stagione in Formula 1 dal suo debutto nel 2011 – sembrava avviato a ben altra carriera ai suoi inizi, ma dopo aver lasciato la Red Bull è via via scivolato all'indietro al volante di Renault e McLaren, prima di ricevere un salvagente dalla ‘succursale' della sua vecchia scuderia. Ma adesso anche il suo credito con la Racing Bulls sembra scaduto e il suo futuro nella categoria è più in dubbio che mai.

