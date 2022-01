“Anche Hamilton ha vinto il Mondiale”: un bookmaker cambia il finale del GP Abu Dhabi e paga tutti Paddy Power non ha accettato la controversa decisione del direttore di gara che ha condizionato il finale del GP di Abu Dhabi e la lotta per il titolo mondiale di Formula 1 2021. Il bookmaker irlandese ha deciso di pagare quindi le scommesse fatte sia sulla vittoria di Max Verstappen che sul successo di Lewis Hamilton.

Il titolo Mondiale di Formula 1 2021 è stato vinto sia da Max Verstappen che da Lewis Hamilton, la proposta perpetrata da alcuni piloti del Circus diventa realtà, almeno per alcuni scommettitori. Il bookmaker irlandese Paddy Power, dopo il controverso finale del GP di Abu Dhabi condizionato dalla discussa decisione presa da Michael Masi di far riprendere la gara per un ultimo giro dopo la safety car nonostante non tutti i doppiati si fossero anche sdoppiati, ha deciso di premiare anche coloro che hanno scommesso su Lewis Hamilton nella lotta per il titolo F1.

Paddy Power ritiene infatti che l'esito del GP di Abu Dhabi non sia stato corretto, poiché la direzione della gara non ha rispettato il regolamento sportivo internazionale (nello specifico ha violato la regola sulla ripartenza della safety car). Per questo motivo, nonostante la spiegazione da parte dei Commissari F1 e della FIA con cui è stato bocciato il ricorso fatto dalla Mercedes nel post-gara, anche gli utenti che hanno puntato dei soldi sul successo del pilota britannico si sono visti corrispondere la vincita così come coloro che hanno invece scommesso sul trionfo di Max Verstappen. E lo stesso ha fatto per quel che riguarda le scommesse sulla vittoria del GP di Abu Dhabi: anche in questo caso infatti si sono visti corrispondere la vincita sia coloro che hanno puntato sull'olandese sia quelli che invece hanno scommesso che il 36enne di Stevenage tagliasse per primo il traguardo nella gara di Yas Marina.

Il bookmaker irlandese crede difatti che la vittoria del pilota della Red Bull sia frutto di una decisone ingiusta e ambigua presa dal direttore di gara della FIA arrivata nel finale dell'ultimo gran premio dell'anno e pertanto per loro il Mondiale di Formula 1 2021 si è concluso con due campioni del mondo:

"Noi di Paddy Power odiamo le ingiustizie sportive, quindi abbiamo fatto la nostra scelta dopo la controversa conclusione della stagione di Formula 1 ad Abu Dhabi – si legge infatti nel comunicato diramato dalla società di scommesse con sede a Dublino –. Max Verstappen aveva bisogno di un miracolo per vincere, e questo è puntualmente arrivato sotto forma di una decisione ambigua da parte della direzione di gara che non ha rispettato il regolamento dimenticandosene nell'ultimo giro.

Una safety car è stata mandata in pista a sei giri dal termine, e questo ha permesso a Verstappen di montare un nuovo treno di gomme e chiudere un gap di 10 secondi da Hamilton. Ma le cose si sono fatte davvero più bollenti – prosegue quindi la nota del bookmaker irlandese – quando i commissari hanno deciso di non far sdoppiare che le auto che l'olandese aveva già doppiato, regalandogli così l'opportunità di superare il sette volte campione che non era stato in grado di rientrare ai box per montare gomme fresche e prendersi quindi il titolo all'ultimo giro della stagione. Per questo abbiamo deciso di pagare sia Max Verstappen che Lewis Hamilton come vincitori del Campionato Mondiale Piloti di Formula 1 2021. E, per lo stesso motivo – comunica infine Peddy Power –, abbiamo anche pagato sia Verstappen che Hamilton come vincitori del GP di Abu Dhabi".