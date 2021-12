“Assegnate il Mondiale di F1 anche a Hamilton”: la clamorosa proposta dopo Abu Dhabi Verstappen ha vinto il Mondiale di F1, Lewis Hamilton è stato beffato all’ultimo giro di Abu Dhabi e c’è chi propone di assegnare anche all’inglese il titolo.

A cura di Alessio Morra

Alla fine doveva vincere solo uno tra Max Verstappen e Lewis Hamilton e ha vinto Max. Per motivi differenti entrambi avrebbero meritato il titolo. Le fazioni di tifosi dell'uno o dell'altro affermano che avrebbe dovuto trionfare il proprio beniamino. Guardando con spirito neutrale si può dire che chiunque dei due sarebbe stato un degno campione. La dea bendata ha dato una mano a Verstappen e ha messo ko Hamilton, che vedeva l'ottavo titolo mondiale. E considerato lo zampino del destino, che in realtà ha il nome e compagno di Latifi, c'è un nutrito gruppo di personaggi importanti della Formula 1 che chiede di assegnare il titolo ex-aequo.

I fatti sono abbastanza chiaro. A cinque giri dal termine Hamilton conduceva il Gp di Abu Dhabi e aveva un margine di 11" su Verstappen, quasi rassegnato al secondo posto, ma l'incidente di Latifi sconvolge tutti i piani. Lewis non può andare ai box, ha un vantaggio che non gli permette di tornare al comando, Max ovviamente fa la strategia opposta e quando la gara riparte si prende tutto: vittoria e Mondiale. Un modo atroce questo per perdere il titolo. Hamilton, che è ancora in silenzio sui social, una pietra sopra al campionato ce l'ha messa, anche se ci vorrà del tempo per metabolizzare la delusione.

Fernando Alonso, che si era schierato dalla parte dell'olandese e ha avuto rapporti alterni con Hamilton, commentando l'esito finale del campionato ha lanciato un'idea e ha proposto che il titolo fosse assegnato a entrambi: "Per Max è fantastico, è un campione, era solo questione di tempo prima che vincesse il titolo. Ma penso anche che sia stato fortunato, perché senza la safety car Lewis sarebbe stato campione. Sarà un argomento di cui si parlerà a lungo, ma se si prendono le 22 gare, chiunque dei due avrebbe potuto vincere. E penso che, più di ogni altro anno, se si potesse dividere il trofeo in due, questo sarebbe l’anno giusto per farlo. Perché entrambi sono stati eccezionali".

Molto più chiaro Sebastian Vettel, che è amico di Hamilton e che soprattutto lo rispetta molto: "Sono felice per Max, ma sono soprattutto dispiaciuto per Lewis. Penso che abbia avuto un finale di stagione incredibile. E a essere onesti dal mio punto di vista non mi interessa chi vince, ma penso che entrambi si meritino il titolo, anche se alla fine solo uno può prenderlo. È stata una lotta intensa e bella per lo sport".

Mentre Martin Brundle, ex pilota di Formula 1 e talent di Sky Sports UK, pur analizzando i numeri, che sono tutti dalla parte di chi ha vinto, sostiene che sarebbe giusto condivide il titolo: "Max merita il campionato? Certo che sì. Ha condotto 652 giri rispetto ai 303 giri di Lewis. È stato per 15 delle 22 gare in testa al Mondiale, ha vinto 10 gare rispetto alle 8 di Lewis, e conquistato 18 podi contro 17. Lewis avrebbe ugualmente meritato il suo ottavo titolo, vorrei che potessero condividerlo. Domenica abbiamo confuso i nostri fan".