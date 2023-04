Alonso e Sainz ‘sperano’ nella Mercedes: “Vediamo se fermano Verstappen, altrimenti sarà una noia” Alonso e Sainz sono arrivati alle spalle delle Mercedes nelle Qualifiche del Gp d’Australia e ora ‘fanno’ il tifo per Russell e Hamilton che possono provare a rendere difficile la vita a Verstappen.

A cura di Alessio Morra

La sorpresa del sabato di Melbourne è stata la Mercedes, che ha piazzato Russell e Hamilton al secondo e al terzo posto. Davanti ovviamente l'insuperabile Verstappen. Le due Mercedes hanno stravolto i piani delle Ferrari e soprattutto di Alonso che dopo l'uscita di scena di Perez forse pensava di conquistare la prima fila. Il pilota spagnolo in tandem con il connazionale Sainz ha risposto alle domande dei giornalisti, anche quelli italiani, al termine delle Qualifiche. E dopo aver rifilato una stoccata alle Mercedes, il due volte campione del mondo sorridendo ha esortato la Mercedes a fermare Verstappen, quello sarebbe l'unico modo per evitare una gara noiosa, ma anche sarebbe un modo per favorire lo spagnolo.

Alonso scatterà dalla seconda fila, al fianco di Hamilton, alle spalle avrà Sainz una sorta di figlioccio, di allievo prediletto, con il quale ha un rapporto d'amicizia vera. Entrambi sognano il podio, Alonso sa che nel passo gara l'Aston Martin è forte ma per avere la possibilità di vincere c'è bisogno di un rallentamento di Verstappen, che al via potrebbe trovarsi nella morsa delle Mercedes di Russell e Hamilton.

Le Mercedes sono stati per tutti una grande sorpresa, ma non per Alonso che dopo le Qualifiche ha rifilato una stoccata alla scuderia gestita da Toto Wolff: "La Mercedes ha una macchina veloce. Se ascolti i loro commenti, sembra che abbiano una macchina che esce in Q1, ma sono velocissimi". Nella partita intervista doppia, Carlos Sainz ha confermato le parole di Alonso con un laconico: "Sono d'accordo".

Poi però con fare sornione Alonso ha mandato un messaggio alla Mercedes e ha esortato i due piloti inglesi a rallentare Verstappen, che solo bruciandolo al via si può provare a fermare: "Vediamo almeno se la Mercedes può fare una buona partenza e fermare Max in qualche modo, altrimenti sarà una gara noiosa".

Con grande praticità lo spagnolo butta la amo, forse è solo una tattica, perché Alonso è un fine stratega, ma intanto prova a mettere pressione a Verstappen, dopo averlo già fatto nel post del Gp dell'Arabia Saudita.