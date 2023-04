Verstappen è in un’altra dimensione e sua la pole del GP Australia, poi le Mercedes: Leclerc settimo Pole di Verstappen a Melbourne. In prima fila, a sorpresa, anche Russell, poi Hamilton, Alonso e Sainz. Solo settimo Leclerc. Partirà ultimo Sergio Perez.

A cura di Alessio Morra

Un'altra pole position per Max Verstappen, che partirà davanti a tutti nel Gp d'Australia. In prima fila anche George Russell. Terzo Hamilton, poi Alonso e Sainz. Settimo Leclerc. La Mercedes è stata sorprendente, sicuramente Leclerc si aspettava qualcosa di più.

I big aspettano un po' prima di scendere in pista in Q1. Sergio Perez è incredibilmente subito escluso. Il messicano commette un errore, va lungo, finisce nella ghiaia e da lì non ne esce più. Bandiera Rossa, prove sospese per cinque minuti. Ma soprattutto una Red Bull subito eliminata. Verstappen invece fa il vuoto, si prende in modo agevole la prima posizione. Alle sue spalle c'è bagarre vera. La Mercedes è brillante, Alonso pure, la Ferrari invece no. Bene Albon e Hulkenberg. Fuori, oltre al messicano, Piastri, Zhou, Sargeant e Bottas.

Verstappen e Alonso si contendono il primato in Q2, la Ferrari va su di motore e con Leclerc si mette tra i primi tre. Il divario tra i piloti che vanno dal quarto all'undicesimo posto è minimo. Albon è una sorpresa, ma non quanto un fenomenale Hulkenberg che tocca vette altissime. Verstappen chiude al comando davanti agli spagnoli Alonso e Sainz e a Leclerc.

La lotta per la pole è intensa. Max Verstappen al primo tentativo sbaglia, poi punta a fare il tempo e facendo così tiene compatto il gruppo che vede incredibilmente Hamilton leader. Ma dura poco per Lewis. Il campione del mondo conquista la pole mettendosi alle spalle le Mercedes con Russell che per un'incollatura supera Hamilton che torna tra i primi tre. Alonso quarto, Sainz quinto. Leclerc è solo settimo.

Verstappen è praticamente imbattibile e mostra di vivere veramente in un altro pianeta. Ma la gara sarà bella e forse pure equilibrata. Con Alonso pronto a sorprendere. Max sarà da ‘solo', con Perez ultimo. La Ferrari deve fare meglio delle Qualifiche, e non è impossibile.