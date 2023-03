Qualifiche F1 GP Australia, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming

La Formula 1 2023 torna sul circuito di Melbourne per le qualifiche del Gran Premio dell'Australia, terzo appuntamento del mondiale F1. Orari rivoluzionati a causa del fuso: le qualifiche cominceranno alle 7 del mattino ora italiana, alle 3:30 le Fp3. Dopo i risultati deludenti in Bahrain e in Arabia Saudita, le Ferrari di Leclerc e Sainz chiamate al riscatto. Verstappen, secondo dietro a Perez nello scorso GP, vuole tornare sul gradino più alto del podio. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV su Sky, su TV8 in differita alle 14:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche e le ultime news

0