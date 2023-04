Leclerc piomba da Sainz durante le interviste, vuole spiegazioni: la reazione dello spagnolo Charles Leclerc si è lamentato e non poco per non aver ricevuto la scia da Sainz durante le Qualifiche del GP d’Australia. Il pilota Ferrari è andato a chiedere spiegazioni al compagno di scuderia, totalmente sorpreso.

A cura di Alessio Morra

Anche le Qualifiche del Gp d'Australia sono state deludenti per la Ferrari, che si è confermata la quarta forza. Pole di Verstappen, resurrezione Mercedes e poi Alonso davanti a Sainz quinto. Leclerc settimo, pure alle spalle di Stroll. Rientrando ai box il pilota monegasco si è sfogato in un team radio forte in cui ha attaccato gli strateghi del team e Sainz, al quale ha chiesto spiegazioni dopo le interviste di rito.

Leclerc sapeva di non avere la chance di arrivare nelle prime due file, ma non pensava di qualificarsi appena settimo. L'ultimo tentativo praticamente non lo ha fatto. E per questo ci è rimasto male, per essere edulcorati. Leclerc si è sfogato per la strategia scelta dal suo team – nessun giro di riscaldamento – e per la mancata scia di Sainz. Via radio al suo ingegnere Xavi Marcos ha detto: "Una Q3 di me***, senza giri di preparazione e la pioggia non è arrivata. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello".

Lo stesso concetto lo ha ribadito nell'intervista a Sky, ma con parole meno forti: "Temevamo che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo spinto subito. Purtroppo c’è mancato troppo per essere davanti, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos nel primo settore in Q3. Era chiaro che dovessi spingere in quel giro, ma Carlos era davanti a me nel primo settore e stava preparando le sue gomme: è un peccato, ma non voglio dire che avremmo fatto necessariamente meglio".

Sainz sorpreso risponde a Leclerc, che chiede un chiarimento sulla mancata scia.

Caso aperto, anche se non troppo considerato che si è appena alla terza gara e che i rapporti tra i due piloti sono eccellenti. Ma a Leclerc la mancata scia di Sainz non è andata giù. Nel giro in cui avrebbe dovuto riceverla Sainz è scappato sul rettilineo, salvo poi riavvicinarsi nella parte mista, quando però non si corre veramente e quindi di fatto la scia Leclerc non l'ha ricevuta.

Prima di parlare nel briefing con tutto il team, Leclerc nel retro del ring delle interviste è andato direttamente da Sainz. Le telecamere di Canal Plus, emittente francese, ha ripreso questa chiacchierata. Non si sente nulla, perché i piloti sono molto lontani dal cameraman, ma i volti parlano. Si vede poco il monegasco, bene Sainz che prima è sorpreso perché non si aspettava una domanda sulla scia. Poi prova a spiegarsi e i gesti sono chiari.

Il chiarimento sicuramente c'è stato, ma certo che questa mancata scia un po' di nervosismo lo ha prodotto ed è il segno di questo brutto avvio di stagione della Ferrari, che ha portato delle novità e che da Baku o da Imola avrà diverse innovazioni ma che per il momento sta vivendo un altro weekend sottotono. Ma Leclerc, comunque, sornione ha dichiarato che la sua è una macchina maggiormente settata per la gara e si aspettava di fare meglio domenica nel Gp d'Australia.