Aleix Espargaro molla la MotoGP per diventare ciclista: correrà per uno dei team più forti al mondo Dopo il ritiro dalla MotoGP Aleix Espargarò è pronto ad iniziare una nuova avventura come atleta professionista: firmerà un contratto con la quarta squadra della classifica WorldTour dell'UCI. Mistero su quale sarà il suo ruolo all'interno del team e come concilierà il tutto con il suo lavoro da collaudatore della Honda.

A cura di Michele Mazzeo

Aleix Espargarò non smette di sorprendere. Ritiratosi dalla MotoGP al termine del Motomondiale 2024 che ha chiuso scortando l'amico Jorge Martin (che prenderà il suo posto in Aprilia) verso la conquista del titolo iridato, il 35enne catalano è pronto ad una nuova avventura da atleta professionista. Non farà però come l'illustre collega Valentino Rossi (che è passato dalle due alle quattro ruote restando però nell'ambito del motorsport), il classe '89 di Granollers infatti cambierà addirittura sport diventando il primo della storia a fare il salto dalla MotoGP al ciclismo professionistico.

Stando a quanto riporta la testata spagnola Relevo difatti Aleix Espargarò la prossima stagione approderà alla Lidl-Trek , la quarta squadra con più punti UCI nel 2024, dopo l'UAE Team Emirates di Tadej Pogacar , la Visma-Lease a Bike di Jonas Vingegaard e la Soudal Quick-Step di Remco Evenepoel. L'ex pilota dell'Aprilia sarebbe infatti in procinto di firmare il suo contratto con la compagine statunitense che vanta tra i propri corridori anche il velocista italiano Jonathan Milan.

Due ora i dubbi da sciogliere. Il primo riguarda il suo lavoro nel motociclismo dato che ha firmato un contratto come collaudatore Honda iniziando già la sua attività in pista nel corso dei test di fine stagione andati in scena a Barcellona all'indomani dell'ultima gara della stagione. Inevitabile chiedersi come e se riuscirà a conciliare i due impegni. L'altro invece riguarda quale ruolo ricoprirà lo spagnolo all'interno della Lidl-Trek.

Già, perché i 30 posti nella squadra WorldTour per il 2025 sono già tutti occupati e la squadra che prenderà parte dunque agli eventi più importanti del calendario ciclistico internazionale, con cui lo stesso Aleix Espargarò si sta allenando in questi giorni a Denia (in Spagna) è già completa. Salvo clamorosi colpi di scena, due dunque le possibili alternative: o farà la riserva oppure gareggerà con la Lidl-Trek Future Racing, la squadra giovanile del team che lo scorso anno ha dominato a livello juniores della quale fanno parte anche gli italiani Andrea Bessega e Matteo Milan oltre al talentuosissimo suo connazionale Hector Alvarez che nel 2024 ha battuto il record juniores per quel che riguarda i punti UCI conquistati. E stando alla sua biografia appena modificata sui propri profili social, in cui si autodefinisce "ciclista", sembra proprio che questa seconda alternativa sia la più plausibile.