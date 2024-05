Aleix Espargaro si ritira a sorpresa dalla MotoGP e scoppia in lacirime: “Lascio per la famiglia”

video suggerito

A cura di Gabriele Mento

Aleix Espargaro ha deciso di dire basta, e lasciare la MotoGP a fine stagione. Lo ha annunciato a "casa sua" prima del GP della Catalogna, che si correrà questa domenica, e nel dare l'annuncio, non è riuscito a trattenere le lacrime, ripensando soprattutto agli ultimi tre anni trascorsi in Aprilia.

Espargaro e la sua nuova vita

Non perde tempo Aleix nella conferenza stampa. D'altronde era subito sembrato chiaro a tutti il motivo della conferenza stampa speciale annunciata solo poco più di un'ora prima. "Alla fine della stagione di mi ritirerò come pilota MotoGP full time". Espargaro poi ripercorre il suo percorso in MotoGP. "La mia carriera è stata strana, ho fatto tante cose e non avrei immaginato di avere una carriera così lunga nel motomondiale, con tanti podi e vittorie". Carriera di Aleix che è stata costellata da alti e bassi, riconosciuti dallo stesso pilota "Ho commesso tanti errori nella mia carriera, magari senza quelli avrei raccolto di più, ma ho corso con il cuore e sono felice di questo.

Le lacrime di Espargaro

Espargaro ha poi spiegato le motivazioni dietro al suo ritiro "La testa oggi mi dice che sono molto veloce, ma proprio il cuore mi chiede oggi di stare di più a casa, di godermi di più la mia famiglia e i miei figli". Espargaro, poi, non riesce a trattenere le lacrime nel ringraziare chi lo ha aiutato in questi anni. "Ringrazio la mia famiglia, il mio fratello, la mia manager Valeria, e mia moglie Laura".

Espargaro ha raccontato come "Una delle ragioni che mi hanno portato a dire stop è che volevo ritirarmi con un buon feeling e sono molto felice. Le ultime tre stagioni sono state fantastiche, un sogno". Proprio in questi ultimi anni, infatti, Espargaro ha raccolto i migliori risultati della carriera. Nel 2022 ha ottenuto in Argentina la sua prima vittoria nel motomondiale. Successo storico, perché è stato anche il primo per l'Aprilia da quando esiste la MotoGP. Con la casa di Noale poi è arrivata anche la prima doppietta della storia, proprio nel GP di Catalunia, davanti al compagno di squadra Maverick Vinales.

La carriera di Aleix Espargaro

Nato nel 1989, entra nel motomondiale giovanissimo, fratello di Pol Esparagaro, due anni più piccolo, che dopo aver corso anche lui per diverse stagioni in MotoGP da quest'anno fa il collaudatore per la Ktm. Esordisce in 125 nel GP di Valencia nel 2004, a soli 15 anni. Dopo diversi anni senza ottenere grossi risultati di rilievo in 125 e in 250, debutta in MotoGP nel 2009 con la Ducati, come sostituto di Mika Kallio e Nicolò Canepa. Poi, dopo una stagione intera in MotoGP e il ritorno per un anno in Moto2, approda definitivamente nella classe regina. Dal 2017 corre per l'Aprilia, ma i primi anni sono stati molto difficili, con la moto che sembrava non riuscire a fare il salto di qualità necessario per poter lottare nelle prime posizioni.

Ma dal 2022, le cose cambiano drasticamente. e trova la miglior stagione della carriera col primo successo in Argentina, rimanendo in lotta per il titolo mondiale per gran parte della stagione e chiudendo il campionato in 4ª posizione.