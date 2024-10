video suggerito

Oche e lepri invadono la pista durante le pre-qualifiche della MotoGP in Australia: Martin rischia grosso Tre oche e una lepre hanno invaso il circuito di Phillip Island durante le pre-qualifiche del Gp Australia di MotoGP. Rischia grosso Jorge Martin che fortunatamente mantiene l’equilibrio in moto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Al via il weekend di MotoGP per il GP Australia. Sul circuito di Phillip Island le pre-qualifiche sono state piuttosto movimentate e caratterizzate da attraversamenti di animali a passeggio per la pista. Già durante le prove in Moto 2 era stata esposta la bandiera rossa per via del passaggio in pista imprevisto di alcune oche, tre per la precisione, che hanno fatto rischiare tanto ai piloti che stavano sopraggiungendo in quel momento. I primi ad accorgersi della presenza delle oche hanno rallentato avvisando con le braccia coloro i quali stavano arrivando dalle retrovie.

Un rischio di caduta enorme che ha chiaramente portato i commissari a fermare la prova. Si tratta di oche di Cape Barren, note anche come oche gallina, che già in occasione di altri Gp in Australia a Phillip Island avevano invaso la pista. Il circuito è vicino al mare e immerso nella natura e per questo è del tutto normale che accada questo. Chi invece ha rischiato tanto è stato Jorge Martin. Lo spagnolo subito dopo una curva si è ritrovato davanti una lepre che a tutta velocità gli ha tagliato la strada. Martin deve alzare la gamba per mantenere in equilibrio la moto e non rischiare di cadere.

In Australia spesso dunque accadono episodi del genere, basti pensare che nel 2014, per esempio, un gabbiano in volo era finito nella presa d'aria della moto di Jorge Lorenzo, restando incastrato a lungo nella carena. Andrea Iannone invece nel 2015 dovette fare i conti con un altro volatile che in volo stava impattando dritto contro il pilota italiano il quale ha dovuto abbassare la testa per evitare un pericolosissimo scontro. Insomma, anche questa è Philipp Island e sicuramente i piloti dovranno avere un'attenzione maggiore in questa tappa del mondiale.

I risultati delle pre-qualifiche al GP Australia

Su pista alla fine i piloti sono riusciti a concludere le loro prove. Spicca la doppietta dei fratelli Marquez che brillano su pista asciutta dopo che la pioggia aveva costretto alla cancellazione delle Libere. Marc miglior tempo in 1:27.770 davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto tempo invece per Martin, quinto Bagnaia, che ha centrato la top 10 all'ultimo tentativo utile. Tra gli esclusi eccellenti Acosta (13°) e Bastianini (16°). Sabato di disputeranno le qualifiche all'1.50 e la Sprint Race alle 6 poi domenica alle 5 la gara.