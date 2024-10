video suggerito

È Ferrari show ad Austin, Leclerc domina il GP USA e vince davanti a Sainz: Verstappen regola Norris Doppietta Ferrari nel GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024: Charles Leclerc domina e vince la gara di Austin davantial compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo Verstappen grazie ad una penalità comminata a Lando Norris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Festa Ferrari ad Austin. Charles Leclerc mette a segno una magia vincendo il GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz dopo esser partiti rispettivamente dalla quarta e dalla terza casella della griglia di partenza. Il monegasco ha costruito il suo successo già al via, quando, in Curva 1, ha approfittato dell'attacco di Max Verstappen sul poleman Lando Norris, per prendersi la testa della corsa e allungare sui due contendenti per il titolo iridato. A completare la festa della scuderia di Maranello ci ha poi pensato il madrileno che, anticipando il pit-stop per passare alle gomme hard, ha superato il tre volte campione del mondo salendo così in seconda posizione.

Alle loro spalle, con in palio soltanto l'ultimo gradino del podio, è andata in scena il duello tra i due principali rivali nella lotta per il titolo iridato con Max Verstappen che negli ultimi 11 giri di gara ha dovuto difendersi dagli attacchi di un Lando Norris con gomme meno usurate avendo allungato molto di più il primo stint con pneumatici a mescola media con il britannico che nel finale è riuscito ad effettuare il sorpasso con una manovra che ha fatto molto discutere e che gli è costata la penalità di cinque secondi che ha riconsegnato la terza posizione all'olandese della Red Bull.

Dietro di loro i rispettivi compagni di squadra con Oscar Piastri che ha preceduto Sergio Perez alla bandiera a scacchi. A chiudere la top-10 ci sono poi gli altri grandi protagonisti di questa gara a stelle e strisce della F1 2024. Vale a dire George Russell, partito dalla pit-lane, e gli outsider Nico Hulkenberg con la Haas, Liam Lawson (al suo primo GP stagionale in Formula 1 dopo aver sostituito Daniel Ricciardo in Racing Bulls) e Franco Colapinto della Williams.

L'ordine d'arrivo della gara del GP USA della Formula 1 2024

Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) +8.562 Max Verstappen (Red Bull Racing) +19.412 Lando Norris (McLaren) +20.354* Oscar Piastri (McLaren) +21.921 George Russell (Mercedes) +56.295 Sergio Perez (Red Bull Racing) +59.072 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +62.957 Liam Lawson (Racing Bulls) +70.563 Franco Colapinto (Williams) +71.979 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +79.782 Pierre Gasly (Alpine) +90.558 Fernando Alonso (Aston Martin) 1L Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Alexander Albon (Williams) 1L Valtteri Bottas (Kick Sauber) 1L Esteban Ocon (Alpine) 1L Zhou Guanyu (Kick Sauber) 1L Lewis Hamilton (Mercedes) ritirato

*5 secondi di penalità