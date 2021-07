Olimpiadi in diretta: pallanuoto, Italia Grecia (4-6). Federica Pellegrini in finale. Canoa slalom, finale Stefania Horn alle 9.15

I risultati dell'Italia alle Olimpiadi oggi 27 luglio, il programma delle gare in calendario e dove vederle in TV e in chiaro sulla Rai. In vasca il Settebello contro la Grecia (parziale 4-6), c'è grande attesa per le gare di Basket 3×3 e la pallavolo femminile, che alle 9.25 affronta la Turchia. Stefania Horn in finale alle 9.15 nella Canoa Slalom e Maria Centracchio in semifinale della categoria -63 kg femminile (ore 10.00 italiane). Federica Pellegrini si qualifica per la finale nei 200 sl col settimo tempo: quinta finale olimpica della specialità per la Divina. La squadra femminile di spada composta da Fiamingo, Isola e Navarria è stata battuta in semifinale dall'Estonia e tirerà per il bronzo. Thomas Ceccon sfiora la medaglia nei 100 dorso mentre Federico Burdisso vola in finale nei 200 farfalla. Daniele Lupo e Paolo Nicolai battono 2-0 i giapponesi Gottsu-Shiratori e sono agli ottavi di Beach Volley. Esordio vincente nella boxe femminile per Nicoli e pass per gli ottavi. Arco: Nespoli agli ottavi. Carabina: eliminati Suppini e Ceccarello. Camila Giorgi è impegnata negli ottavi di tennis femminile, Naomi Osaka eliminata. In mattinata si continua con le gare di pallanuoto per la fase a gironi, l'Italia gioca contro la Grecia alle 8.30. A seguire la finale di ginnastica artistica per la gara a squadre con Vanessa Ferrari e compagne.

Per ora l'Italia ha totalizzato 9 medaglie nel medagliere provvisorio, di cui l'unica medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila al taekwondo.

