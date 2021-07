Giorgia Bordignon da sogno: è medaglia d’argento nel sollevamento pesi -64 femminile Giorgia Bordignon conquista la medaglia d’argento nel sollevamento pesi femminile -64 kg. L’azzurra è stata meravigliosa e in lacrime ha raggiunto questo straordinario traguardo per l’Italia. È la dodicesima medaglia centrata dalla delegazione italiana. Nel 2018 la Bordignon, tesserata per le Fiamme Azzurre, aveva conquistato l’oro agli Europei di Bucarest.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giorgia Bordignon conquista la medaglia d'argento nel sollevamento pesi femminile -64 kg. L'azzurra è stata meravigliosa e in lacrime ha raggiunto questo straordinario traguardo per l'Italia. Prestazione clamorosa dell'azzurra che conquista la medaglia d'argento con una gara perfetta conquistando sei prove valide su sei. È la dodicesima medaglia per l'Italia. Giorgia Bordignon non ha mai mollato e ha sollevato 232 chili. Un risultato straordinario che arriva pochi giorni dopo la conquista del bronzo di Mirko Zanni nella categoria maschile portando l'Italia sul podio dopo 37 anni nel sollevamento pesi.

Una prova dopo l'altra Giorgia Bordignon ha fatto capire di poter raggiungere subito un buonissimo risultato in questa sua seconda Olimpiade in carriera. L'esperta atleta azzurra aveva superato il suo record nel terzo slancio alzando 104 kg superando il suo primato di 102. A quel punto il suo percorso è stato tutto in discesa fino alla conquista della medaglia d'argento che ha fatto esplodere di gioia l'atleta azzurra. Nella categoria 64 kg la Bordignon ha chiuso con un totale di 232 kg alzati, alle sua spalle la canadese Charron (236 kg). Medaglia di bronzo invece alla taiwanese Chen (230 kg).

Il successo di Giorgia Bordignon dopo l'oro agli Europei di Bucarest

Giorgia Bordignon è stata in grado di portare avanti una gara perfetta cercando sempre la perfezione stilistica e la voglia di mostrare a tutti le sue qualità come migliore atleta italiana, del mondo e in questa disciplina. La Bordignon conquista questo traguardo a 34 anni. L'azzurra, tesserata per le Fiamme Azzurre, è nata a Gallarate ma vive e si allena in Puglia.

Arrivava a queste Olimpiadi dopo l'esperienza ai Giochi di 5 anni fa a Rio, dove aveva conquistato un ottimo sesto posto. La medaglia d'argento olimpica è la ciliegina sulla torta per una straordinaria carriera dopo l'oro agli Europei del 2018 a Bucarest. La posizione del ranking aveva determinato la qualificazione a Tokyo e ora la gioia per questa medaglia tutta meritata.