Camila Giorgi inarrestabile: battuta anche la Pliskova, è ai quarti alle Olimpiadi Camila Giorgi vola ai quarti del torneo olimpico di tennis. Gran prova della tennista italiana che ha battuto in 2 set la testa di serie numero 5 Pliskova, una delle favorite per il successo finale. 6-4, 6-2 in favore della giocatrice numero 61 della classifica WTA a suo agio sul cemento nipponico. Ora sfiderà ai quarti la Svitolina.

A cura di Marco Beltrami

Camila Giorgi letteralmente inarrestabile alle Olimpiadi di Tokyo. La tennista azzurra ha archiviato in due set la pratica Pliskova, nel terzo turno del torneo olimpico di tennis in corso di svolgimento in Giappone. 6-4, 6-2 per la Giorgia che sul cemento nipponico ha confermato il suo straripante momento di forma, centrando il terzo successo dopo quelli sulla Brady e sulla Vesnina. Ora ai quarti sfiderà la Svitolina, 4a testa di serie, e reduce dal matrimonio con il collega Gael Monfils.

Non c'è due senza tre. Camila Giorgi ancora una volta si è confermata una giocatrice temibile sul cemento. La tennista italiana, che aveva già battuto la testa di serie numero 11 Brady, e la Vesnina, ha superato un altro ostacolo molto duro, ovvero la ceca Pliskova 5a giocatrice del circuito reduce dalla finale a Roma e a Wimbledon. Prova di forza di Camila che ha sfoderato il suo solito tennis aggressivo e concreto, martellando l'avversaria che non è riuscita ad avere la meglio sul braccio di ferro da fondo. Soddisfazione per la Giorgi che finora aveva perso 5 dei precedenti contro la Pliskova, considerata alla vigilia tra le favorite per il successo finale.

Un risultato che non può che far ben sperare per il prosieguo del torneo, con Camila che ora ai quarti sfiderà un'altra giocatrice temibile. Sfida alla quarta giocatrice del seeding Elina Svitolina, che finora si è ben disimpegnata. La classe 1994 che poi giorni fa è convolata a nozze con il tennista francese Gael Monfils, conosce bene la nostra giocatrice. Le due infatti si sono già affrontate in due occasioni, a Wuhan nel 2014 e a Birmingham nel 2017 con un successo a testa. Questa volta però Camila potrà sfruttare la scia dell'entusiasmo per le sue prestazioni in crescendo. Appuntamento a mercoledì 28 luglio (il match è in programma nella notte italiana). Nel frattempo, il tabellone del torneo femminile di tennis ha perso un'altra delle sue protagoniste annunciata, ovvero la giocatrice di casa e testa di serie numero 2 Naomi Osaka, ultima tedofora in occasione della cerimonia d'apertura.