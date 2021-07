Scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2021: convocati Italia e calendario fioretto, spada e sciabola L’Italia della scherma è presente alle Olimpiadi di Tokyo in ogni specialità: dalla spada al fioretto alla sciabola, sia per le gare individuali sia per quelle a squadra. E’ la disciplina che più di ogni altra ci ha regalato successi ai Giochi (125 medaglie di cui 49 d’oro). Saranno 24 gli azzurri della scherma che scenderanno in pedana dal 24 luglio al 1° agosto, per un totale di 12 gare al Makuhari Messe di Chiba. Ecco i convocati, le date e il calendario.

Per la prima volta della sua storia l'Italia sarà rappresentata in tutte le specialità della scherma a Tokyo 2020, con l'obiettivo minimo di migliorare il medagliere conquistato a Rio de Janeiro e migliorarsi in uno sport che ci ha regalato fin qui più medaglie olimpiche rispetto ad ogni altro: ben 125, di cui 49 d'oro. La FederScherma ha ufficializzato le squadre: saranno 24 gli azzurri della scherma che scenderanno in pedana dal 24 luglio al 1° agosto, per un totale di 12 gare, sei individuali e altrettante a squadre. Tra i nostri atleti spiccano i nomi di Daniele Garozzo per il fioretto maschile, già campione olimpico a Rio De Janero nel 2016 e Erica Cipressa che affiancherà nella prova a squadre Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Batini.

I tornei di scherma si terranno dal 24 luglio al 1° agosto 2021 al Makuhari Messe di Chiba, a sud est di Tokyo. La novità dei Giochi in Giappone è il ritorno – rispetto all'edizione di Rio 2016 – delle prove a squadre di sciabola maschile e di fioretto femminile. Ogni torneo prevede quattro fasi: preliminari, quarti, semifinali e finale.

Vediamo nel dettaglio i convocati azzurri a Tokyo 2020 e il calendario completo di scherma alle Olimpiadi 2021.

I 24 azzurri convocati e le squadre di scherma a Tokyo 2020

L'Italia è presente per la prima volta in tutte le specialità della scherma (individuale e a squadra) in un Olimpiade. In totale, gli atleti azzurri saranno 24. Nel fioretto maschile la prova individuale vedrà in pedana il campione olimpico di Rio 2016, Daniele Garozzo, insieme ad Alessio Foconi e al veterano Andrea Cassarà. Con loro ci saranno Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini nell’individuale, cui si unirà Erica Cipressa per la gara a squadre.

Nella spada maschile doppio impegno per Enrico Garozzo, Marco Fichera e Andrea Santarelli, tutti e tre in gara già in Brasile quando vincemmo l’argento. A completare il quartetto per la prova a squadre ci sarà Gabriele Cimini. Nella spada femminile, anch'essa argento a Rio 2016, ecco Rossella Fiamingo, nell’individuale con Mara Navarria e Federica Isola. Per la prova a squadre ci sarà anche Alberta Santuccio.

La sciabola maschile azzurra punterà su Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele nella gara individuale, con Aldo Montano capitano della squadra. Nella sciabola femminile Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio, per l'individuale e nella gara a squadre sarà in pedana anche Michela Battiston.

Nel dettaglio, i convocati azzurri sono:

Fioretto maschile

Gara individuale e gara a squadre: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo. Riserva gara a squadre: Giorgio Avola.

Fioretto femminile

Gara individuale e gara a squadre: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi. Riserva gara a squadre: Erica Cipressa.

Spada maschile

Gara individuale e gara a squadre: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli. Riserva gara a squadre: Gabriele Cimini.

Spada femminile

Gara individuale e gara a squadre: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva gara a squadre: Alberta Santuccio.

Sciabola maschile

Gara individuale e gara a squadre: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele. Riserva gara a squadre: Aldo Montano.

Sciabola femminile

Gara individuale e gara a squadre: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi. Riserva gara a squadre: Michela Battiston.

Fioretto alle Olimpiadi 2021, gli italiani convocati e il calendario

Nel fioretto maschile vantiamo la presenza del campione olimpico di Rio 2016, Daniele Garozzo. Sarà lui la nostra punta di diamante, impegnato a Tokyo insieme ad Alessio Foconi e Andrea Cassarà. Con loro, nella prova a squadre, ci sarà anche Giorgio Avola. L'Italia del fioretto femminile sarà rappresentata da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini nell'individuale, cui si unirà Erica Cipressa per la gara a squadre. Ecco tutte le date relative alla Scherma, specialità fioretto dove saranno impegnati anche i nostri rappresentanti

25 luglio – fioretto donne

– fioretto donne 26 luglio – fioretto uomini

– fioretto uomini 29 luglio – fioretto a squadre donne

– fioretto a squadre donne 1° agosto – fioretto a squadre uomini

Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo, il calendario e gli italiani in gara

La sciabola maschile azzurra proverà a imporsi con Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele, nella gara individuale. Aldo Montano, sarà invece l'indiscusso capitano della prova a squadre. Nella sciabola femminile prova individuale per Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio, nella gara a squadre scenderà in pedana anche Michela Battiston. Ecco tutte le date degli impegni di sciabola a Tokyo 2020.

24 luglio – sciabola uomini

– sciabola uomini 26 luglio – sciabola donne

– sciabola donne 28 luglio – sciabola a squadre uomini

– sciabola a squadre uomini 31 luglio – sciabola a squadre donne

Olimpiadi 2021 di Spada, gli italiani e il calendario delle gare

Nella spada maschile ci sono ancora Enrico Garozzo, Marco Fichera e Andrea Santarelli: tutti erano in gara cinque anni fa, a Rio 2016, quando il team azzurro vinse la medaglia d'argento. A completare il quartetto per la prova a squadre ci sarà Gabriele Cimini. Nella spada femminile ecco Rossella Fiamingo, argento a Rio, che sarà in pedana nell'individuale con Mara Navarria e Federica Isola. A rinforzare la squadra anche Alberta Santuccio. Ecco tutte le date degli impegni a Tokyo 2020.

24 luglio – spada donne

– spada donne 25 luglio – spada uomini

– spada uomini 27 luglio – spada a squadre donne

– spada a squadre donne 30 luglio – spada a squadre uomini

Tokyo 2020, dove seguire le Olimpiadi di scherma in diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire gli incontri individuali e a squadre di fioretto, spada e sciabola su Discovery+, in esclusiva per i soli abbonati. Chi è abbonato alla piattaforma Dazn potrà vedere in diretta streaming i match collegandosi sui canali Eurosport. Per la trasmissione in chiaro e in diretta TV, la Rai trasmetterà solo le gare più importanti, per un totale di 200 ore.