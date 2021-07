Il fioretto regala un bronzo all’Italia: Usa battuti, Azzurre sul podio alle Olimpiadi Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erika Cipressa hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi battendo in finale gli Stati Uniti con il risultato di 45-23. Incontro dominato, le Azzurre salgono sul gradino più basso del podio dopo aver sprecato tutto in semifinale con la Francia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erika Cipressa hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi battendo gli Stati Uniti 45-23 nella gara decisiva. È la quinta che arriva dalla scherma, non senza qualche rimpianto per l'occasione gettata al vento con la Francia e per la netta superiorità mostrata anche nei duelli contro le americane. Nove assalti perfetti testimoniano come fossero di un altro livello. Basta dare un'occhiata ai parziali e all'andamento dell'incontro per averne contezza: il 15-13 del primo giro dà l’indirizzo alla sfida, con due stoccate di margine che diventano 9 con Errigo sul 25-16 e dopo 5 assalti. La forbice si allarga fino al 30-20 del secondo giro con un +10 pesantissimo per le azzurre.

Al cambio in pedana (subentra anche Cipressa) l'Italia traccia un solco e il 35-21 (+14) spiana la strada verso il successo. Le Azzurre sono in totale controllo della sfida e sembra fatta quando Volpi piazza tre affondi (e altrettanti punti) di fila spingendo il tabellone fino al 40-22. L'ultima frazione tocca a Errigo che ci mette rabbia agonistica, concentrazione e tecnica fino alla chiusura con un colpo straordinario.

Il rimpianto della finale per l'oro sfumata

Un risultato che lenisce solo in parte l'amarezza per aver mancato il bersaglio grosso e il match che avrebbe potuto consegnare all'Italia anche l'oro. Le Azzurre si "accontentano" e salgono sul gradino più basso del podio dopo aver sprecato tutto in semifinale con la Francia: le transalpine hanno approfittato di un blackout emotivo, recuperando il +11 appannaggio delle avversarie fino al 31 pari. Dopo un nuovo vantaggio azzurro, il sorpasso francese è arrivato nell'ultima frazione (43-45).

Cinque medaglie dalla scherma, è mancato l'oro

Pokerissimo di trofei. È il bottino raccolto finora dalla scherma Azzurra a Tokyo 2020, al quale è mancato l'acuto della medaglia d'oro. Due argenti sono arrivati dalle gare individuali di sciabola (Samele) e fioretto maschili (Garozzo). Tre bronzi conquistati nel torneo a squadre: spada femminile (Fiamingo, Isola, Navarria, Santuccio), sciabola maschile (Curatoli, Berré, Samele, Montano) e fioretto femminile.