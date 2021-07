Olimpiadi Tokyo 2021 in TV, dove vederle su Rai, Discovery+, Sky ed Eurosport: orari italiani e repliche Le Olimpiadi 2021 di Tokyo si potranno seguire in parte in diretta TV e in replica sulla Rai, che ha acquistato oltre 200 ore di gara in onda su Rai2. Tutte le gare dei Giochi Olimpici vanno in onda su Discovery+, che ha acquistato gli interi diritti con più di 3000 ore di gare. Non saranno visibili su Sky, mentre su Eurosport e DAZN andrà in onda il meglio delle gare. Ecco le date e gli orari italiani per vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV.

A cura di Alessio Morra

Con un anno di ritardo si disputeranno le Olimpiadi di Tokyo, al via venerdì 23 luglio con la cerimonia inaugurale fino a domenica 8 agosto. La copertura integrale dell'evento se l'è aggiudicata Discovery+ che manderà in onda tutti gli eventi di tutti gli sport e che trasmetterà oltre 3000 di programmazione in diretta. Anche la Rai manderà in onda le Olimpiadi, in chiaro, con 200 ore complessive di programmazione. L'emittente di stato trasmetterà tutte le gare principali, tra le tante i 100 metri maschili, da sempre l'evento più atteso, le finali di nuoto e di scherma.

Il fuso orario giocherà un ruolo importante nella fruizione dell'evento. Il Giappone è avanti di sette ore rispetto all'Italia, ciò sta a significare che tante medaglie verranno assegnate quando in Italia sarà notte fonda. E per questo sono previste tante ore di repliche sia sui canali Rai che su Discovery+. Sky e DAZN non hanno acquistato i diritti TV dei Giochi Olimpici, ma gli abbonati di DAZN avranno la possibilità di seguire le Olimpiadi perché nell'abbonamento è inserito anche il canale Eurosport, che trasmetterà i Giochi Olimpici. Le gare saranno trasmesse in diretta anche su raiplay.it.

Tutte le Olimpiadi in diretta streaming su Discovery+

Dal 23 luglio all'8 agosto si potranno seguire interamente le Olimpiadi su Discovery+. La piattaforma Ott del gruppo Discovery+ sarà l'unica a poter trasmettere ogni singolo evento. Ci sarà la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa seguire live, gli eventi saranno trasmessi anche on demand. Su Discovery+ si potranno rivedere i momenti più importanti di ogni giornata, ma sopratutto si potranno seguire le oltre 3000 ore di diretta live, con oltre 30 canali in contemporanea. Insomma una copertura integrale letteralmente minuto per minuto delle Olimpiadi 2021. Ovviamente con grande attenzione sarà seguita la spedizione degli atleti dell'Italia.

Il meglio delle gare sulla Rai e in streaming su RaiPlay

Le gare più importanti delle Olimpiadi saranno visibili sulla Rai che trasmetterà oltre 200 ore in diretta. La Rai coprirà le Olimpiadi con delle dirette lunghissime che inizieranno alle 1.30 e termineranno alle 16.30. Sarà possibile seguire le Olimpiadi anche in streaming sul sito raiplay.it, che trasmetterà le sintesi delle gare principali in diretta e le sintesi degli avvenimenti principali di ogni giornata di gare.

Repliche Olimpiadi 2021, a che ora vanno in onda in TV: gli orari

Le giornate di gare delle Olimpiadi saranno infinite. Le trasmissioni in diretta inizieranno all'1.30 ora italiana e termineranno alle 16.30, in chiaro su Rai 2 che sarà canale olimpico. Ogni ora andranno in onda i TG olimpici che mostreranno le immagini salienti della giornata. Rai 2 manderà in replica gli appuntamenti più importanti della giornata ogni giorno dalle 17.25 fino alle 20.30. Ma anche in serata nei vari contenitori di approfondimento si potranno rivedere le gare principali o sintesi di esse. Repliche pomeridiane e serali invece sui canali Discovery+.

Il meglio delle Olimpiadi 2021 in TV su Eurosport su DAZN

Il gruppo Discovery+ ha acquistato i diritti TV delle Olimpiadi di Tokyo e sarà l'unico ad avere la possibilità di trasmettere ogni singolo evento di ogni competizione sportiva. Copertura assoluta per ogni evento dunque con grande attenzione posta verso tutti gli atleti italiani. Eurosport è il canale che trasmetterà in TV i Giochi in diretta, con la trasmissione di tutti gli eventi principali live, previste anche tante repliche.

DAZN non ha acquistato i diritti TV per i Giochi Olimpici di Tokyo, ma gli abbonati avranno la possibilità di seguire l'evento. Perché chi ha sottoscritto l'abbonamento a DAZN avrà la possibilità di vedere anche i canali Eurosport ed Eurosport 1 che trasmetteranno le Olimpiadi. Situazione differente per gli abbonati Sky che non ha trovato un accordo con Discovery e dunque gli abbonati Sky non potranno seguire le Olimpiadi sui canali: Eurosport e Eurosport 1.

Olimpiadi su Sky: aggiornamenti su Sky Sport 24

Sky non ha i diritti TV delle Olimpiadi, ma le seguirà aggiornando quotidianamente e dando notizie sui grandi eventi e si spera sulle grandi vittorie degli atleti italiani. Aggiornamenti quotidiani sul canale all news Sky Sport 24 (canale 200 di Sky).