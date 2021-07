Pallavolo alle Olimpiadi 2021: convocati Italia maschile e femminile, gironi e calendario Le nazionali italiane femminile e maschili di pallavolo saranno impegnate nei giochi Olimpici di volley. Gli azzurri di Blengini inseriti nel girone A con Canada, Giappone, Iran, Polonia, Venezuela inizieranno la loro avventura il 24 luglio. Le ragazze di Mazzanti, che giocheranno nel girone B con Argentina, Cina, Russia, Stati Uniti, Turchia, invece esordiranno il 25 luglio.

Le Olimpiadi di Pallavolo a Tokyo 2020 sono in programma da sabato 24 luglio a domenica 8 agosto. Le nazionali italiane maschile e femminile di volley saranno protagoniste di questi Giochi Olimpici. I ragazzi di Blengini, che sognano di vincere il primo oro olimpico dopo 3 argenti – l'ultimo a Rio nel 2016 – saranno impegnati nel torneo che si disputerà dal 24 luglio al 7 agosto. Stesso discorso per le azzurre di Davide Mazzanti, che scenderanno in campo nel torneo dal 25 luglio all'8 agosto, con la speranza di arrivare fino in fondo e migliorare così il 5° posto collezionato nelle olimpiadi del 2004, 2008 e del 2012. Alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici si sono qualificate 12 nazionali per torneo, suddivise in due gironi da 6 squadre ciascuno. Tutti gli incontri si disputeranno alla Ariake Arena. Sarà possibile seguire i match di volley in diretta tv e streaming su Discovery+ e sui canali Eurosport. Ecco tutte le informazioni sui match di volley e il calendario completo delle Olimpiadi di Pallavolo a Tokyo 2020.

I convocati dell'Italia per le squadre di pallavolo maschile e femminile

Questi i convocati della nazionale del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini per la squadra di pallavolo maschile capitanata da Zaytsev che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposto: Luca Vettori, Ivan Zaytsev

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Matteo Piano

Libero: Massimo Colaci

Il selezionatore della nazionale italiana femminile di volley Davide Mazzanti ha convocato queste giocatrici:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov

Opposto: Paola Egonu

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Indre Sorokaite

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie.

Libero: Monica De Gennaro

Pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo, il girone dell'Italia e il calendario

La nazionale maschile di pallavolo è stata inserita nel girone A del Torneo Olimpico di volley con i padroni di casa del Giappone, Canada, Iran, Polonia e Venezuela. La nazionale di Blengini prima al nel suo girone di qualificazione, inizierà il suo torneo olimpico il 24 luglio contro il Canada e proseguirà due giorni più tardi contro la Polonia. Il 28 luglio sfida ancora alla Ariake Arena di Tokyo contro il Giappone, e poi match il 30 e il 1° agosto rispettivamente contro Iran e Venezuela. L’obiettivo è quello di rientrare tra le prime 4 per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, e incrociare una delle formazioni che supereranno il girone B dove ci sono Argentina, Brasile, Francia, Russia, Stati Uniti e Tunisia.

I gironi del torneo olimpico di pallavolo maschile

Girone A: Canada, Giappone, Iran, Italia, Polonia, Venezuela

Girone B: Argentina, Brasile, Francia, Russia, Stati Uniti, Tunisia

Calendario volley maschile alle Olimpiadi 2021: le partite dell'Italia

Sabato 24 Luglio

Ore 2:00 – Italia-Canada

Ore 4:05 – Brasile-Tunisia

Ore 7:20 – Russia-Argentina

Ore 9:25 – Giappone-Venezuela

Ore 12:40 – Polonia-Irlanda

Ore 14:45 – Usa-Francia

Lunedì 26 luglio

Ore 2:00 – Irlanda-Venezuela

Ore 4:05 – Usa-Russia

Ore 7:20 – Italia-Polonia

Ore 9:25 – Francia-Tunisia

Ore 12:40 – Giappone-Canada

Ore 14:45 – Brasile-Argentina

Mercoledì 28 luglio

Ore 2:00 – Canada-Iran

Ore 4:05 – Usa-Tunisia

Ore 7:20 – Argentina-Francia

Ore 9:25 – Polonia-Ecuador

Ore 12:40 – Giappone-Italia

Ore 14:45 – Brasile-Russia

Venerdì 30 luglio

Ore 2:00 – Canada-Ecuador

Ore 4:05 – Brasile-Usa

Ore 7:20 – Giappone-Polonia

Ore 9:25 – Argentina-Tunisia

Ore 12:40 – Italia-Iran

Ore 14:45 – Russia-Francia

Domenica 1 agosto

Ore 2:00 – Polonia-Canada

Ore 4:05 – Brasile-Francia

Ore 7:20 – Russia-Tunisia

Ore 9:25 – Italia-Ecuador

Ore 12:40 – Giappone-Iran

Ore 14:45 – Usa-Argentina

Martedì 3 agosto

Ore 2:00 – primo quarto di finale

Ore 6:00 – secondo quarto di finale

Ore 10:00 – terzo quarto di finale

Ore 14:30 – ultimo quarto di finale

Giovedì 5 agosto

Ore 6:00 – prima semifinale

Ore 14:00 – seconda semifinale

Sabato 7 agosto

Ore 6:30 – Finale terzo posto per il bronzo

Ore 14:15 – Finale ORO

Girone e calendario di pallavolo femminile ai Giochi Olimpici 2021

La nazionale femminile italiana di volley parteciperà ai Giochi Olimpici 2021. La squadra di Mazzanti è stata inserita nel girone B con Argentina, Cina, Russia, Stati Uniti e Turchia. A qualificarsi al turno successivo dopo la fase a gironi saranno le prime 4 squadre del raggruppamento che poi incroceranno il loro cammino con le prime 4 dell'altro girone, dove ci sono Brasile, Corea del Sud, Giappone, Kenya, Repubblica Dominicana, Serbia. L’Italia farà il suo esordio contro la Russia il 25 luglio, alle ore 2 italiane per poi tornare sul parquet dell’Ariake Arena di Tokyo il 27 luglio contro la Turchia. Due giorni più tardi appuntamento con l’Argentina, e poi in chiusura 31 luglio e 2 agosto i match contro Cina e Stati Uniti.

I gironi del torneo olimpico di pallavolo femminile

Girone A: Brasile, Corea del Sud, Giappone, Kenya, Repubblica Dominicana, Serbia

Girone B: Argentina, Cina, Italia, Russia, Stati Uniti, Turchia

Calendario volley femminile alle Olimpiadi 2021, gli orari delle partite dell'Italia

Domenica 25 luglio

Ore 2:00 – Russia-Italia

Ore 4:05 – Usa-Argentina

Ore 7:20 – Serbia-Repubblica Dominicana

Ore 9:25 – Cina-Turchia

Ore 12:40 – Giappone-Kenya

Ore 14:45 – Brasile-Corea del Sud

Martedì 27 luglio

Ore 2:00 – Russia-Argentina

Ore 4:05 – Cina-Usa

Ore 7:20 – Giappone-Serbia

Ore 9:25 – Italia-Turchia

Ore 12:40 – Brasile-Costa Rica

Ore 14:45 – Corea del Sud-Kenya

Giovedì 29 luglio

Ore 2:00 – Italia-Argentina

Ore 4:05 – Corea del Sud-Repubblica Dominicana

Ore 7:20 – Serbia-Kenya

Ore 9:25 – Cina-Russia

Ore 12:40 – Giappone-Brasile

Ore 14:45 – Usa-Turchia

Sabato 31 luglio

Ore 2:00 – Repubblica Dominicana-Kenya

Ore 4:05 – Usa-Russia

Ore 7:20 – Argentina-Turchia

Ore 9:25 – Serbia-Brasile

Ore 12:40– Giappone-Corea del Sud

Ore 14:45 – Cina-Italia

Lunedì 2 agosto

Ore 2:00 – Serbia-Corea del Sud

Ore 4:05 – Usa-Italia

Ore 7:20 – Russia-Turchia

Ore 9:25 – Cina-Argentina

Ore 12:40 – Giappone-Repubblica Dominicana

Ore 14:45 – Brasile-Kenya

Mercoledì 4 agosto

Ore 2:00 – primo quarto di finale

Ore 6:00 – secondo quarto di finale

Ore 10:00 – terzo quarto di finale

Ore 14:30 – ultimo quarto di finale

Venerdì 6 agosto

Ore 6:00 – prima semifinale

Ore 14:00 – seconda semifinale

Domenica 8 agosto

Ore 2:00 – Finale per il terzo posto bronzo

Ore 6:30 – Finale oro

Dove vedere le Olimpiadi di Pallavolo di Tokyo 2020 in diretta TV e streaming

Per seguire le partite di volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà necessario abbonarsi a Discovery+. La piattaforma ha acquistato integralmente i diritti di trasmissione streaming degli eventi olimpici. La Rai trasmetterà in diretta ed in chiaro solo le gare più importanti, per un totale di 200 ore di diretta. Infine, gli abbonati a Dazn potranno seguire i match olimpici sui canali Eurosport.