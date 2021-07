Tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2021: italiani nel maschile e femminile, calendario e regolamento Per la 16esima volta il tennis fa parte del programma dei Giochi Olimpici. Sono sei i giocatori italiani impegnati nei tornei di singolare maschile e femminile, e di doppio maschile e misto del torneo olimpico di Tokyo 2021. Il ritmo sarà serrato. Si gioca tutti i giorni dal 24 luglio all’1 agosto. Gli incontri si terranno all’Ariake Coliseum di Tokyo.

Il tennis non è sempre stato uno sport olimpico. A Seul nel 1988 il tennis è tornato a tutti gli effetti nel programma, dopo che quattro anni prima era stato uno sport dimostrativo. Le ultime edizioni sono state splendide e i giocatori e le giocatrici più forti hanno disputato i Giochi Olimpici. Quest'anno sarà un po' diverso. Le bolle, le restrittive regole stabilite dal Giappone e il calendario dei circuiti ATP e WTA hanno prodotto le rinunce di una serie di tennisti di altissimo livello come Nadal, Federer, Serena Williams, Thiem, Simona Halep e Jannik Sinner. All'elenco si è aggiunto, purtroppo, anche Matteo Berrettini, frenato da un infortunio muscolare. In base al Ranking ITF sono iscritti ai tornei sei giocatori italiani: Lorenzo Sonego (26 della classifica ATP), Fabio Fognini (31 ATP) e Lorenzo Musetti (numero 62); due invece quello femminile: Camila Giorgi (numero 57 WTA) e Jasmine Paolini (92 della classifica), Sara Errani (numero 104)

La formula del torneo per singolare e doppio

I tornei di singolare maschile e femminile prevedono 64 giocatori in tabellone. Si disputano i trentaduesimi di finale, poi i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali – quella per il 1° e 2° posto assegnerà le medaglie d'oro e d'argento, mentre quella del 3° e 4° posto darà il bronzo al vincitore.

I tornei di doppio maschile e femminile invece prevedono un turno in meno. Si comincia con i sedicesimi di finale, poi ottavi, quarti, semifinali e finali – per 1° e 2° posto (in palio oro e argento) e per il 3° e il 4° posto (chi vince ottiene il bronzo).

Gli Italiani alle Olimpiadi di Tennis di Tokyo 2020

Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti sono i giocatori iscritti al torneo di singolare maschile e disputeranno anche il torneo di doppio. Il torneo femminile lo disputeranno Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani. Forfait di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Miriana Trevisan. Non è stata ancora designata invece la coppia che disputerà il torneo di doppio misto.

Tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il tabellone maschile e femminile

Sorteggiato il tabellone maschile e femminile per le Olimpiadi di tennis di Tokyo 2020, sia per il singolare che per il doppio. Partenza favorevole per gli azzurri con Fognini, nella parte bassa del tabellone, che incontrerà il giapponese Sugita. Per Sonego invece, esordio con Taro mentre Musetti affronterà Millman.

Più complicato l'esordio delle azzurre con Camilla Giorgi che dovrà subito affrontare Brady. Errani incontrerà Pavlyuchenkova mentre la Paolini Kvitova.

Ecco il tabellone completo del singolare maschile:

Parte alta

Parte bassa

Qui il tabellone per il singolare femminile:

Parte alta

Parte bassa

Qui il tabellone in pdf per il doppio maschile e per il doppio femminile.

Il calendario delle Olimpiadi di Tennis 2021: il programma con date e orari

I tornei olimpici di tennis di singolare maschile e femminile inizieranno sabato 24 luglio e cioè il giorno successivo alla Cerimonia d'Apertura e si chiuderanno domenica 1 agosto. Il calendario prevede:

24 luglio : 32esimi tornei singolare maschile e femminile, 16esimi tornei doppio maschile e femminile;

: 32esimi tornei singolare maschile e femminile, 16esimi tornei doppio maschile e femminile; 25 luglio : 32esimi tornei singolare maschile e femminile, 16esimi tornei doppio maschile e femminile;

: 32esimi tornei singolare maschile e femminile, 16esimi tornei doppio maschile e femminile; 26 luglio: 16 esimi tornei singolare maschile e femminile, ottavi tornei doppio maschile e femminile;

16 esimi tornei singolare maschile e femminile, ottavi tornei doppio maschile e femminile; 27 luglio : 16 esimi tornei singolare maschile, ottavi tornei singolare e doppio femminile; quarti doppio maschile;

: 16 esimi tornei singolare maschile, ottavi tornei singolare e doppio femminile; quarti doppio maschile; 28 luglio: Ottavi torneo singolare maschile, quarti torneo singolare e doppio femminile; semifinali torneo doppio maschile, ottavi torneo doppio misto;

Ottavi torneo singolare maschile, quarti torneo singolare e doppio femminile; semifinali torneo doppio maschile, ottavi torneo doppio misto; 29 luglio: Quarti torneo singolare maschile, semifinali torneo singolare e doppio femminile, quarti doppio misto;

Quarti torneo singolare maschile, semifinali torneo singolare e doppio femminile, quarti doppio misto; 30 luglio : Semifinali torneo singolare maschile, finali torneo doppio maschile, semifinali torneo doppio misto;

: Semifinali torneo singolare maschile, finali torneo doppio maschile, semifinali torneo doppio misto; 31 luglio: Finale 3° e 4° posto torneo singolare maschile; finali 1° e 2° posto, 3° e 4° posto torneo singolare femminile; Finali torneo doppio femminile; finali torneo doppio misto.

Finale 3° e 4° posto torneo singolare maschile; finali 1° e 2° posto, 3° e 4° posto torneo singolare femminile; Finali torneo doppio femminile; finali torneo doppio misto. 1 agosto: Finale 1° e 2° posto torneo singolare maschile.

Ecco nel dettaglio il programma per il 24 luglio, con i match dei 32esimi del singolare maschile e femminile e i 16esimi del doppio maschile e femminile:

Dalle 11 – Campo Centrale: Zheng – Osaka (Singolare femminile)

2° match su Campo Centrale: Bublik – Medvedev (Singolare maschile)

3° match su Campo Centrale: Fai da Teas – Krejcikova (Singolare femminile)

4° match sul Campo Centrale: Djokovic – Dellien (Singolare maschile)

Dalle 11 – Campo 1: Swiatek – Barthel (Singolare femminile)

2° match su Campo 1: Daniele – Sonego (Singolare maschile)

3° match su Campo 1: Bencino – Pegula (Singolare femminile)

4° match sul Campo 1: Carreno Busta – Sandgren (Singolare maschile)

Dalle 11 – Campo 2: Sousa – Davidovich (Singolare maschile)

2° match su Campo 2: Stosur – Rybakina (Singolare femminile)

3° match su Campo 2: Karatsev – Paolo (Singolare maschile)

4° match sul Campo 2: Bertens – Vondrouso (Singolare femminile)

Dalle 11 – Campo 3: Errani – Pavlyuchenova (Singolare femminile)

2° match su Campo 3: Sakkari- Kontaveit (Singolare femminile)

3° match su Campo 3: Fognini – Sugita (Singolare maschile)

4° match sul Campo 3: Cilic Busta – Menezes (Singolare maschile)

Dalle 11 – Campo 4: Stojanovic – Hibino (Singolare femminile)

2° match su Campo 4: Basillashvili – Carballes (Singolare maschile)

3° match su Campo 4: Humbert- Andujar (Singolare maschile)

4° match sul Campo 4: Doi – Zarazua (Singolare femminile)

Dalle 11 – Campo 5: Krawietz/Puetz – Bagnis/Schwartzman (Doppio maschile)

2° match su Campo 5: Murray/Salisbury – Herbert/Mahut (Doppio maschile)

3° match su Campo 5: Hibino/Ninomiya – Barty/Sanders (Doppio femminile)

4° match sul Campo 5: McLACHLAN/Nishikori – Sousa/Sousa (Doppio maschile)

Dalle 11 – Campo 6 : Fernandez – Yastremska (Singolare femminile)

2° match6 su Campo 6: Struff – Monteiro (Singolare maschile)

3° match sul Campo 6: Cornet/Ferro – Svitolina/Yastremska (Doppio femminile)

4° match su Campo 6: Struff – Hurkacz (Doppio maschile)

Dalle 11 – Campo 7: Friedsam – Watson (Singolare femminile)

2° match su Campo 7: Sceriffo – Peterson (Singolare femminile)

3° match su Campo 7: Majchrzak – Kecmanovic (Singolare maschile)

4° match sul Campo 7: Xu Yifan/Yang – Krunic/Stojanovic (Doppio femminile)

Dalle 11 – Campo 8: Dabrowski/Fichman – Pigossi/Stefani (Doppio femminile)

2° match su Campo 8: Chardy- Barrios (Singolare maschile)

3° match su Campo 8: Gerasimos- Simon (Singolare maschile)

4° match sul Campo 8: Bublik/Golubev – Chardy/Monfils (Doppio maschile)

Dalle 11 – Campo 9: Musetti – Millman (Singolare maschile)

2° match su Campo 9: Badosa- Mladenovic (Singolare femminile)

3° match su Campo 9: Muguruza/Suarez – Mertens/Uytvanck (doppio femminile)

4° match sul Campo 9: Buzurnescy – Riske (Doppio femminile)

Dalle 11 – Campo 10: Osorio – Golunic (Singolare femminile)

2° match su Campo 10: Nagal- Istomin (Singolare maschile)

3° match su Campo 10: Khachanov/Rublev- Ram/Tiafoe (doppio maschile)

4° match sul Campo 10: Mektic/Pavic – Demoliner/Melo (Doppio maschile)

I tennisti partecipanti alle Olimpiadi 2021

L'Italia ha quattro giocatori iscritti al torneo maschile: Berrettini, recente finalista a Wimbledon, Fognini, Sonego e Musetti, che ha sostituito Sinner che ha rinunciato. Camila Giorgi e Jasmine Paolini disputeranno il torneo femminile.

Singolare maschile : Sonego, Fognini, Musetti (Italia) ; Schwartzman, Bagnis, Coria, Cerundolo (Argentina); Millman, Duckworth (Australia); Gerasimov, Ivashka (Bielorussia); Goffin (Belgio); Monteiro, Menezes (Brasile); Auger-Aliassime (Canada); Dellien (Bolivia); Barrios (Cile); Galan (Colombia); Kwon (Corea del Sud); Cilic (Croazia); Safwat (Egitto); Monfils, Humbert, Chardy, Simon (Francia); Nishikori, Nishioka, Daniel, Sugita (Giappone); Basilashvili (Georgia); Zverev, Struff, Koepfer, Kohlschreiber (Germania); Andy Murray (Gran Bretagna); Tsitsipas (Grecia); Sumit Nagal (India); Bublik, Kukushkin (Kazakhstan); Radu Albot (Moldova); Varillas (Perù); Hurkacz, Majcharzak (Polonia); Joao Sousa, Pedro Sousa (Portogallo); Machac (Repubblica Ceca); Medvedev, Rublev, Khachanov, Karatsev (Russia); Djokovic , Kecmanovic (Serbia); Gombos (Slovacchia); Carreno Busta, Davidovich, Andujar, Carballes Baena (Spagna); Tommy Paul, Sandgren, Tiafoe, Giron (Stati Uniti); Lu (Taipei); Fucsovics (Ungheria); Istomin (Uzbekistan).

: ; Schwartzman, Bagnis, Coria, Cerundolo (Argentina); Millman, Duckworth (Australia); Gerasimov, Ivashka (Bielorussia); Goffin (Belgio); Monteiro, Menezes (Brasile); Auger-Aliassime (Canada); Dellien (Bolivia); Barrios (Cile); Galan (Colombia); Kwon (Corea del Sud); Cilic (Croazia); Safwat (Egitto); Monfils, Humbert, Chardy, Simon (Francia); Nishikori, Nishioka, Daniel, Sugita (Giappone); Basilashvili (Georgia); Zverev, Struff, Koepfer, Kohlschreiber (Germania); Andy Murray (Gran Bretagna); Tsitsipas (Grecia); Sumit Nagal (India); Bublik, Kukushkin (Kazakhstan); Radu Albot (Moldova); Varillas (Perù); Hurkacz, Majcharzak (Polonia); Joao Sousa, Pedro Sousa (Portogallo); Machac (Repubblica Ceca); Medvedev, Rublev, Khachanov, Karatsev (Russia); , Kecmanovic (Serbia); Gombos (Slovacchia); Carreno Busta, Davidovich, Andujar, Carballes Baena (Spagna); Tommy Paul, Sandgren, Tiafoe, Giron (Stati Uniti); Lu (Taipei); Fucsovics (Ungheria); Istomin (Uzbekistan). Singolare femminile: Camila Giorgi, Jasmine Paolini (Italia) ; Podoroska (Argentina); Barty, Tomljanovic, Stosur (Australia); Azarenka, Sabalenka (Bielorussia); Mertens, van Uytvanck (Belgio); Fernandez (Canada); Zheng Saisai, Wang Qiang (Cina); Maria Camila Osorio Serrano (Colombia); Donna Vekic (Croazia); Sherif (Egitto); Anett Kontaveit (Estonia); Ferro, Mladenovic, Cornet, Garcia (Francia); Osaka, Misaki Doi, Nao Hibino (Giappone); Siegemund, Berthel, Friedsman (Germania); Watson (Gran Bretagna); Sakkari (Grecia); Rybakina, Putintseva, Shvedova (Kazakhstan); Ostapenko, Sevastova (Lettonia); Kovinic (Montenegro); Kiki Bertens (Olanda); Cepede (Paraguay); Iga Swiatek, Magda Linette (Polonia); Karolina Pliskova, Kvitova, Krejcikova, Vondousova (Repubblica Ceca); Buzarnescu (Romania); Pavlyuchenkova, Kudermetova, Alexandrova, Kasatkina (Russia); Stojanovic, Jorovic (Serbia); Muguruza, Badosa, Sara Sorribes Tormo, Carla Suarez Navarro (Spagna); Brady, Pegula, Riske (Stati Uniti); Rebecca Peterson (Svezia); Bencic, Golubic (Svizzera); Ons Jabeur (Tunisia); Elina Svitolina, Dayana Yastremska (Ucraina).

; Podoroska (Argentina); Barty, Tomljanovic, Stosur (Australia); Azarenka, Sabalenka (Bielorussia); Mertens, van Uytvanck (Belgio); Fernandez (Canada); Zheng Saisai, Wang Qiang (Cina); Maria Camila Osorio Serrano (Colombia); Donna Vekic (Croazia); Sherif (Egitto); Anett Kontaveit (Estonia); Ferro, Mladenovic, Cornet, Garcia (Francia); Osaka, Misaki Doi, Nao Hibino (Giappone); Siegemund, Berthel, Friedsman (Germania); Watson (Gran Bretagna); Sakkari (Grecia); Rybakina, Putintseva, Shvedova (Kazakhstan); Ostapenko, Sevastova (Lettonia); Kovinic (Montenegro); Kiki Bertens (Olanda); Cepede (Paraguay); Iga Swiatek, Magda Linette (Polonia); Karolina Pliskova, Kvitova, Krejcikova, Vondousova (Repubblica Ceca); Buzarnescu (Romania); Pavlyuchenkova, Kudermetova, Alexandrova, Kasatkina (Russia); Stojanovic, Jorovic (Serbia); Muguruza, Badosa, Sara Sorribes Tormo, Carla Suarez Navarro (Spagna); Brady, Pegula, Riske (Stati Uniti); Rebecca Peterson (Svezia); Bencic, Golubic (Svizzera); Ons Jabeur (Tunisia); Elina Svitolina, Dayana Yastremska (Ucraina). Doppio maschile : Musetti/Sonego (Italia) ; Molteni/Zeballos, Bagnis/Schwartzman (Argentina); Purcell/Peers, Millman/Saville (Australia); Marach/Oswald (Austria); Gile/Vliegen (Belgio); Melo/Soares; Monteiro/Demoliner (Brasile); Cabal/Farah (Colombia); Mektic/Pavic; Cilic/Dodig (Croazia); Herbert/Mahut, Chardy/Monfils (Francia); McLachlan/Nishikori (Giappone); Struff/Zverev; Krawietz/Puetz (Germania); Andy Murray/Salisbury, Jamie Murray/Neal Skupski (Gran Bretagna); Bublik/Golubev (Kazakhstan); Daniell/Venus (Nuova Zelanda); Koolhof/Rojer (Olanda); Hurkacz/Kubot (Polonia); Joao Sousa/Pedro Sousa (Portogallo); Karatsev/Medvedev, Khachanov/Rublev (Russia); Klein/Polasek (Slovacchia); Carreno/Davidovich; Andujar/Carballes (Spagna); Ram/Tiafoe, Krajicek/Sandgren (Stati Uniti);

: ; Molteni/Zeballos, Bagnis/Schwartzman (Argentina); Purcell/Peers, Millman/Saville (Australia); Marach/Oswald (Austria); Gile/Vliegen (Belgio); Melo/Soares; Monteiro/Demoliner (Brasile); Cabal/Farah (Colombia); Mektic/Pavic; Cilic/Dodig (Croazia); Herbert/Mahut, Chardy/Monfils (Francia); McLachlan/Nishikori (Giappone); Struff/Zverev; Krawietz/Puetz (Germania); Andy Murray/Salisbury, Jamie Murray/Neal Skupski (Gran Bretagna); Bublik/Golubev (Kazakhstan); Daniell/Venus (Nuova Zelanda); Koolhof/Rojer (Olanda); Hurkacz/Kubot (Polonia); Joao Sousa/Pedro Sousa (Portogallo); Karatsev/Medvedev, Khachanov/Rublev (Russia); Klein/Polasek (Slovacchia); Carreno/Davidovich; Andujar/Carballes (Spagna); Ram/Tiafoe, Krajicek/Sandgren (Stati Uniti); Doppio femminile: Barty/Sanders, Perez/Stosur (Australia); Sabalenka/Azarenka (Bielorussia); Mertens/van Uytvanck (Belgio); Pigossi/Stefani (Brasile); Dabrowski/Fichman (Canada); Xu Yifan/Yang Zhaouxuan; Duan Yingying/Zheng Saisai (Cina); Jurak/Vekic (Croazia); Garcia/Mladenovic, Cornet/Ferro (Francia); Aoyama/Shibahara, Hibino/Ninomiya (Giappone); Firedsam/Siegesmund (Germania); Mirza/Raina (India); Rybakina/Shvedova (Kazakhstan) Jelena Ostapenko/Anastasija Sevastova (Lettonia); Bertens/Schuurs (Olanda); Linette/Rosolska (Polonia); Krejicikova/Siniakova, Pliskova/Vondrousova (Repubblica Ceca); Niculescu/Olaru (Romania); Veronika Kudermetova/Elena Vesnina (Russia); Krunic/Stojanovic (Serbia); Muguruza/Suarez Navarro; Badosa/Sorribes Tormo (Spagna); Mattek-Sands/Pegula (Stati Uniti); Bencic/Golubic (Svizzera); Chan Hao-Ching/Letisha Chan (Taipei) Kichenok/Kichenok (Ucraina).

Dove vedere il tennis alle Olimpiadi 2021 in diretta TV e streaming

Le Olimpiadi di tennis potranno essere seguite in diretta TV e streaming su Discovery+. La piattaforma ha acquisito i diritti di trasmissione di tutti gli eventi di Tokyo 2020. Gli abbonati a Dazn potranno seguire i match sui canali Eurosport ed Eurosport 1. La Rai trasmetterà in chiaro e in diretta solo i match più importanti.