Fognini perde con Medvedev, Giorgi eliminata. L’Italia del tennis è fuori dalle Olimpiadi Fabio Fognini è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo maschile delle Olimpiadi di Tokyo. L’italiano è stato battuto in tre set dal numero 2 ATP Medvedev. Fuori invece ai quarti Camila Giorgi, battuta con un duplice 6-4 dall’ucraina Svitolina che passa alle semifinali. L’Italia non ha più rappresentanti nei tornei olimpici di tennis.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partivano sfavoriti ma cercano l'impresa Fabio Fognini e Camila Giorgi che si sono dovuti arrendere invece a Daniil Medvedev e a Elena Svitolina. Il russo si è imposto in tre set, mentre l'ucraina con un periodico 6-4 si è sbarazzata della Giorgi e passa alle semifinali.

Fognini lotta ma perde con Medvedev

Il tennista ligure ha giocato bene, ma non è riuscito a battere il numero 2 ATP Medvedev che è partito molto meglio e velocemente ha vinto il primo set 6-4. Nella seconda partita Fabio è stato eccezionale, ha messo alle corde il russo e ha ottenuto il break decisivo all'ottavo gioco, poi è arrivato il 6-3. La partita è stata sospesa a causa del forte caldo. Quando si è ripreso, le polemiche non sono mancate e Medvedev ha avuto la meglio, break in avvio e poi in chiusura di set, 6-2 e passaggio ai quarti. Dispiacere per Fognini che si è difeso e che magari finendo in un altro lato di tabellone avrebbe senz'altro avuto maggiori chance. Medvedev nei quarti affronterà Carreno.

Giorgi battuta da Svitolina

Giocavano entrambi contro pronostico, ma Camila era sfavorita anche contro la finalista di Wimbledon Pliskova che martedì ha sconfitto in due set. Svitolina, che prima dei Giochi si è sposata con lo storico fidanzato Gael Monfils, tennista anche lui, è partita bene e ha gestito meglio i momenti di difficoltà. L'ucraina parte forte, si porta sul 4-0, subisce una parziale rimonta dell'azzurra ma chiude 6-4. Cliché simile nella seconda partita, che si è chiusa con identico punteggio. L'Italia del tennis che così bene ha fatto in questo 2021 ai Giochi Olimpici però mantiene la tradizione negativa: mai una medaglia.