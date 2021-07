A Tokyo ci sono condizioni estreme, Paula Badosa si ritira ed esce dal campo con la sedia a rotelle Fa molto caldo a Tokyo e c’è anche tanta umidità. Le condizioni sono complicate per i tennisti che giocano di buon mattino. La tennista spagnola Paula Badosa ha subito un forte colpo di calore ed ha dovuto lasciare il campo addirittura sulla sedia a rotelle. La spagnola si è ritirata al termine del primo set con la Vondrousova che è passata in semifinale.

A cura di Alessio Morra

Nole Djokovic si era lamentato per le condizioni in cui si gioca il torneo di tennis. Il numero 1 ATP nei giorni scorsi aveva dichiarato che in mattinata fa troppo caldo e l'umidità è elevata. Ha avuto grossi problemi con la calura anche Medvedev nel match con Fognini, ma nulla a confronto con quello che è successo alla spagnola Paula Badosa, che ha dovuto ritirarsi nel match dei quarti con Vondrousova a causa di un colpo di calore. La giovane tennista è uscita dal campo addirittura sulla sedia a rotelle.

Badosa era partita molto bene contro Vondrousova, che aveva eliminato Naomi Osaka, ma poi ha perso il primo set 6-3 e si è ritirata al termine della prima frazione. Ma quando il match si è concluso la cosa che contava meno era proprio il risultato. Quando si è seduta la spagnola ha chiesto l'assistenza medica, ha chiamato il fisioterapista, non si sentiva bene, probabilmente un colpo di calore. Subito le è stato messo tra il collo e la testa un asciugamano colmo di ghiaccio, con l'obiettivo di abbassare la temperatura. Quei minuti sono stati complicati per tutti sul campo, si è spaventata anche la giocatrice ceca che ha dato prova di sportività cercando di dar manforte a Baodsa che ha lasciato il campo sulla sedia a rotella, non era in grado di camminare in quel momento ed i medici hanno preferito non farla rischiare.

Vondrousova continua il suo cammino e a sorpresa è in semifinale, affronterà Elena Svitolina, tennista ucraina che ha eliminato nei quarti di finale Camila Giorgi, l'ultima tennista italiana rimasta in corsa nel torneo femminile.