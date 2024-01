Poco prima della morte di Melissa Hoskins, Rohan Dennis stava per cambiare vita: aveva un progetto Agli arresti domiciliari e in attesa di processo per l’omicidio di Melissa Hoskins, si è scavato nella vita personale di Rohan Denis per cercarne i motivi. Dal ritiro anticipato dal ciclismo alla scelta di un cambio radicale con un nuovo progetto d’impresa, apparentemente condiviso dalla moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora tantissime nubi si addensano sulla tragedia che ha sconvolto il ciclismo e la vita della famiglia Dennis. Dal giorno della morte di Melissa Hoskins, secondo le attuali indagini e le accuse degli inquirenti, per mano di suo marito Rohan Dennis, si sono susseguite ipotesi e ricostruzioni, scavando nella vita di coppia dei due ex ciclisti. Un rapporto che avrebbe vissuto di alti e bassi, soprattutto per la complessa personalità di Rohan che aveva deciso di lasciare il professionismo e aveva già progettato il proprio futuro: "Lentamente ma inesorabilmente".

L'addio al mondo del ciclismo professionista da parte di Rohan Dennis che lo aveva annunciato da tempo, doveva avvenire con il primo di gennaio 2024, aprendo al nuovo anno con una nuova vita. Una scelta che aveva lasciato un po' perplessi gli addetti al settore visto che il campione australiano è ancora in perfette condizioni fisiche e non gli sarebbero di certo mancate proposte importanti. "Una scelta coraggiosa, ma che mi è apparsa di una maturità importante" ha raccontato al Corriere uno dei suoi ex preparatori, Marco Pinotti: "Non si è lasciato mettere pian piano ai margini, non è stato uno dei tanti che si è ritirato per disperazione senza contratto o opportunità per il futuro. Non è andata così".

Una delle prime apparizioni dopo la tragedia, di Rohan Dennis dalla sua casa di Adelaide

Dopotutto la storia sportiva parla direttamente per Rohan Dennis, laureatosi iridato per due volte a cronometro e con un oro olimpico nell'inseguimento. Il campione australiano, su pista e su strada ha sempre rappresentato World Team di assoluto livello internazionale, con contratti importanti, dalla Bahrain alla INEOS all'ultimo con la Jumbo-Visma. Un po' come aveva fatto sua moglie Melissa, anche lei campionessa di ciclismo femminile, morta tragicamente travolta dal pick-up del marito.

Una tragedia che ha scosso l'opinione pubblica mondiale e quella australiana in particolare dove i due erano autentiche icone sportive. Così, l'arresto di Dennis, la sua scarcerazione dietro una altissima cauzione, il processo che lo vedrà imputato a marzo con la terrificante accusa di omicidio stradale nei confronti di sua moglie, ha sollevato un polverone di commenti, sia sui suoi trascorsi professionali, sia sulla sua turbolenta personalità. A farne le spese in prima persona, i due figli, di 5 e 2 anni che le cronache australiane raccontano aver sentito piangere in una delle ultime uscite da parte di Rohan. Che non ha più rilasciato alcuna parola ai giornalisti, sempre accompagnato dal fratello e insieme ai suoi piccoli nelle rarissime apparizioni pubbliche dopo la tragedia.

Tra le tante illazioni, di una latente presunta violenza che aveva accompagnato Dennis sia nella vita privata che in quella professionale, anche il sospetto che proprio l'addio al ciclismo e la nascita di una nuova vita possa essere stata la base del dramma. Gli inquirenti hanno preso al vaglio anche le telecamere della zona di Adelaide dove è avvenuto l'investimento e sembrerebbe che ci sia stato un ultimo alterco tra Rohan e Melissa. Per qualcuno potrebbe riguardare anche la nuova vita che Dennis si era ritagliato da tempo: "So che aveva iniziato un’altra attività" ha ancora detto Pinotti al Corriere, e dopotutto non era un segreto.

Qualche mese prima, a metà settembre aveva fatto mostra sui social di una tenuta vinicola alla quale stava dando vita e per la quale sembrava fortemente orgoglioso: "Piano piano ma inesorabilmente il nuovo progetto prende vita". Dennis aveva infatti intrapreso da tempo la via dell'imprenditoria del vino, sua grande passione che aveva documentato nelle ultime settimane sempre di più, anche via social: una attività tutta nuova, che lo avrebbe impegnato completamente nel futuro.

Un drastico cambiamento di vita alla quale anche Melissa sembrava pian piano abituandosi, condividendo le nuove scelte di vita post ciclismo, da parte del marito: "Credo che @melissamhoskins si stia adattando bene al fatto che io sia a casa tutto il giorno… Cosa ne pensi?" aveva scritto sui social qualche settimana fa Dennis. Una domanda alla quale, purtroppo, non si potrà più dare una risposta.