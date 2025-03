Pidcock aspetta Pogacar dopo la caduta alla Strade Bianche: un gesto di grande rispetto e sportività

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Thomas Pidcock svela perché ha aspettato Tadej Pogacar dopo la caduta alla Strade Bianche 2025: un gesto di grande rispetto e sportività. "È il campione del mondo e un rivale, quindi ovviamente lo rispetti e lo aspetti": queste le parole del ciclista britannico, che dimostra correttezza e lealtà nei confronti del rivale.

È stato il momento chiave della gara, quando Pogacar è caduto a 50 chilometri dal traguardo e Pidcock ha deciso di aspettarlo dopo aver visto che era ancora in gara. Per alcuni è stato atto di nobiltà e sportività mentre per altri un atto dovuto a questa singola corsa, ma le sue parole non lasciano dubbi.

Pidcock aspetta Pogacar dopo la caduta: un gesto di grande sportività

Pidckock non ci ha pensato due volte e quando ha visto che Pogacar era in grado di continuare a correre dopo la caduta, il ciclista britannico ha deciso di aspettarlo e di misurarsi con lui nella fase finale. L'atleta classe 1999 ha spiegato la sua scelta ai microfoni di Eurosport: "Quando l'ho visto risalire in sella e sembrava che si sarebbe ripreso, ovviamente ho aspettato. È un rivale e un campione del mondo, quindi ovviamente lo rispetti e lo aspetti. Ha commesso un errore e non è così che si ottiene un vantaggio in una gara. C'era ancora molta strada da fare, quindi non volevo correre così lontano da solo".

Il ciclista britannico, che ha chiuso al secondo posto, è stato soddisfatto della sua prestazione: "Non credo che nessun altro abbia seguito Tadej quest'anno. Ok, ha fatto solo una gara, ma l'anno scorso e il Tour de France contano anche. Quindi sì, sono contento. È un passo avanti, ma alla fine ha attaccato e mi ha lasciato. Il sapore è agrodolce".

Pogacar vince per la terza volta Strade Bianche

Tadej Pogacar vince la Strade Bianche 2025 al termine di una gara straordinaria condotta testa a testa con Thomas Pidcock. Per il fuoriclasse sloveno è la terza vittoria in questa gara.