video suggerito

Pogacar eroico, domina la Strade Bianche: tris di vittorie, da oggi avrà un settore a suo nome Tadej Pogacar è pazzesco. Il campione sloveno vince la Strade Bianche al termine di una gara straordinaria condotta testa a testa con Pidcock. Per lo sloveno è la terza vittoria alle Strade Bianche. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tadej Pogacar è pazzesco. Il campione sloveno vince la Strade Bianche al termine di una gara straordinaria condotta testa a testa con Pidcock. Si tratta della terza vittoria alle Strade Bianche per lui che raggiunge il record di Cancellara e come lui, come stabilisce il regolamento, anche Pogacar avrà da ora in poi un settore di sterrato che prenderà il suo nome. Lo sloveno di fatto iscrive in modo indelebile il proprio nome a questa gara. E pensare che Pogacar a 50 km dall'arrivo era caduta scivolando fuori strada. Lo sloveno non si è di certo arreso prendendo un'altra bici.

Una volta in sella Pogacar si è rimesso alla rincorsa di Pidcock riprendendo il suo rivale prima di prendere il largo al 20 km dalla fine lasciando il vuoto dietro. Un periodo di gara in cui sloveno ha pedalato con un ginocchio sanguinante così come la spalla frutto di una caduta a dir poco spaventosa che sembrava potesse chiudere lì la sua corsa verso il traguardo. E invece così non è stato con Pogacar che addirittura a 10 km dalla fine aveva 51 secondi di vantaggio su Pidcock che ha fatto il possibile per seguirlo per poi arrendersi in maniera definitiva.

Il momento in cui Pogacar prende il largo.

Da quel momento in poi ha preso il via una cavalcata trionfale fino al traguardo di Siena. Anche oggi, grazie al talento infinito di Pogacar, si è assistit a un pezzo di storia del ciclismo moderno. Incredibilmente però, concluso il Colle Pinzuto una volta tornato sull'asfalto Pogacar ha continuato a sanguinare dal ginocchio sinistro e dalla spalla destra, rendendo ancora più epica questa sua nuova impresa.

Leggi anche Bruttissima caduta di Pogacar durante la Strade Bianche: lo sloveno finisce fuori strada

La reazione del pubblico in strada alla fuga di Pogacar su Pidcock

Il pubblico presente sulla strada ha praticamente trascinato Pogacar fino al traguardo. Un fiume di persone che ha potuto assistere a questa sensazione prestazione del campione di ciclismo. Ma i tifosi hanno continuato ad applaudire anche lo stesso Pidcock capace di onorare la corsa fino all'ultimo nonostante un Pogacar mostruoso davanti a lui. Una prova da sogno da parte dello sloveno che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la sua incredibile classe.