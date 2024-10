video suggerito

Pauroso incidente al Gran Piemonte: Oomen sbanda e cade in discesa travolto dal compagno di squadra La 103a edizione del Gran Piemonte è stata caratterizzata dalla bruttissima caduta nel finale dell’olandese Sam Oomen: mentre era a tutta velocità, in discesa nel gruppo di testa in fuga, ha perso il controllo della propria bici venendo travolto dal compagno di squadra Julien Bernard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Pericolosa e violenta caduta durante il Gran Piemonte quando, in testa al gruppo, in piena discesa e a tutta velocità il ciclista della Lidl-Trek Sam Oomen ha perso improvvisamente il controllo della bicicletta. Schiantatosi sull'asfalto è stato travolto dal compagno di squadra Julien Bernard che gli era a ruota. Per il 29enne ciclista olandese immediati i soccorsi sul luogo dell'incidente, per essere trasportato via in ambulanza.

La caduta di Oomen durante la discesa nel gruppo di testa

Il terribile schianto sull'asfalto è avvenuto a una quindicina di chilometri dall'arrivo quando Oomen era in seconda posizione nel gruppo, subito dietro al battistrada Neilson Powless. Senza alcun motivo apparente, il corridore olandese della Lidl-Trek ha perso il controllo della bicicletta in curva e in piena discesa, mentre si andava a tutta velocità. Oomen è caduto e ha portato con sé il compagno di squadra, Julien Bernard che non ha potuto evitarlo, travolgendolo a sua volta con la propria bicicletta.

L'arrivo dell'ambulanza, le condizioni di Sam Oonen

Mentre Bernard è riuscito a proseguire risalendo in sella e provando a riprendere gli altri compagni di fuga, Oomen si è dovuto immediatamente ritirare, trasportato in ambulanza al pullman della squadra dove è stato sottoposto a ulteriori controlli: "Sam ha riportato gravi conseguenze in termini di abrasioni e contusioni. È stato portato al pullman della squadra dall'ambulanza della gara" ha fatto sapere in un comunicato la Lidl-Trek. "Il medico della squadra deciderà se sottoporlo a ulteriori cure e, forse, a un controllo in ospedale".

Il Gran Piemonte vinto da Powless, il miglior italiano è Magni

Neilson Powless ha vinto la 108ª edizione del Gran Piemonte: il 28enne ciclista americano ha percorso i 182 chilometri da Valdengo a Borgomanero riuscendo nel finale a prendere la forza per la fuga solitaria, resistendo nel finale al ritorno del gruppo. Per Powless – al quinto successo in carriera – è stato un successo che è già storia perché è il primo americano in assoluto a riuscire a imporsi in questa gara. Per il secondo posto si è arrivati in volata vinta dal 24enne della Israel Corbyn Strong che si è piazzato davanti allo spagnolo Aranburu. Quarto e miglior italiano Filippo Magni della VF Group-Bardiani Csf-Faizanè che è arrivato al traguardo con 7 secondi di ritardo.