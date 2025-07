Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval: orari TV, percorso e favoriti

La tappa di oggi, la Saint Meen Le Grand – Laval è di circa 170 chilometri e lascia spazio agli sprinter di giornata con un arrivo in volata. Diretta in chiaro su Rai 2 in TV e su RaiPlay in streaming.

Fine settimana che si apre con la sfida di oggi sabato 12 luglio per la ottava tappa del Tour 2025, la Saint Meen Le Grand – Laval: 171.4 km, dove la vittoria si potrebbe decidere con uno sprint classico per i migliori velocisti di giornata. Diretta in chiaro sui canali Rai (Rai 2 in TV e RaiPlay per lo streaming).

Non ci sarà battaglia, anzi sarà una giornata per tirare il fiato per i migliori in classifica che si apprestano a chiudere la prima settimana di Tour dopo tantissimi colpi a sorpresa, attacchi, tentativi di fuga, vittorie e distacchi impensabili. Oggi spazio ai velocisti, cullando il sogno di un Milan che possa interrompere il digiuno per i colori azzurri.

Tappa: Saint Meen Le Grand – Laval

Orario partenza: ore 13:10

Orario arrivo: 17:00

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 171.4 km, dislivello 2.400 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

8ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Saint Meen Le Grand – Laval

Un momento per tirare il fiato: le ultime tappe hanno regalato un percorso ondulato, spesso insidioso soprattutto nel finale. Oggi non c'è storia alcuna per gli scalatori con un tracciato squisitamente pianeggiante che sorride agli sprinter e ai loro treni. Dopo le ultime quattro tappe con conclusione a sorpresa, i velocisti torneranno ad essere protagonisti in una frazione totalmente pianeggiante e che non presenterà particolari insidie neanche dal punto di vista del vento che in altre occasioni ha creato buchi e spaccature nel plotone.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

L'ottava tappa è visibile in chiaro su Rai 2 per la diretta TV disponibile a tutti, in chiaro e senza costi aggiunti. Chi ha un abbonamento a Discovery Plus può invece seguire la tappa su Eurosport 1 HD, a pagamento e in modalità criptata. Una esclusiva che si ripete anche per lo sprint, dove la tappa si può seguire anche su DAZN. Su RaiPlay invece per tutti, senza ulteriori spese.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

L'arrivo a Mayenne annuncia una nuova volata a Laval, che vedrà gruppo compatto, trenini delle varie squadre e i migliori velocisti pronti a darsi battaglia. Nonostante l'arrivo in falsopiano in salita per un chilometro, dove Tom Steels vinse nel 1999, non ci sarò scampo per passisti o scalatori. Nel 2021, la prefettura di Mayenne ospitò una cronometro, con la vittoria di Tadej Pogacar. Partenza prevista per le 13.10 e arrivo attorno alle 17:00

I favoriti della tappa di oggi

Gli sprinter. Non c'è poù Philipsen che si è ritirato per fratture multiple e nemmeno Ganna che ha salutato alla prima tappa. Chi può produrre maggior potenza sui pedali e primeggiare sono in tre: Melier, Girmain e Milan. Si giocheranno loro il traguardo nella speranza che il gigante azzzurro della Lidl-trek possa finalmente fare la differenza.