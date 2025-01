video suggerito

Lars van der Haar l’ha rifatto: si lussa la spalla durante la gara, l’aggiusta con un colpo di sella Il campione olandese Lars van der Haar si è lussato una spalla durante la prova di ciclocross. Costretto a scendere dalla bici, si è automedicato con una mossa perfetta, utilizzando il sellino per poi riprendere la gara e arrivare al traguardi. Non è la prima volta che lo fa, già nel 2023 stessa scena in un’altra gara: senza una smorfia di dolore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ritorno ufficiale di Lars van der Haar alle gare internazionali di ciclocross è coinciso con una scena che ha visto il campione olandese nel bel mezzo della Superprestige Gullegem, risolvere da solo un problema fisico che gli impediva di continuare. Lussatosi la spalla destra qualche istante prima, è sceso dalla propria bicicletta e, senza battere ciglio, in un paio di secondi si è rimesso da solo a posto l'articolazione come nulla fosse, per poi ripartite e riprendere la corsa. Un problema che van der Haart si porta dietro da tempo e per il quale non è la prima volta che risolve in corsa.

Van der Haar scende dalla bici, usa la sella per risolvere la lussazione

Van der Haar era fermo da tempo per un problema al ginocchio ma alla Superprestige Gullegem si è presentato regolarmente al via, affrontando il suo primo impegno stagionale nel cross. Che lo ha visto protagonista di un momento particolare che non è sfuggito alle telecamere. A causa dello sterrato irregolare e dei continui scossoni, l'olandese ha subito una lussazione alla spalla destra dopo una caduta, che lo ha costretto a fermarsi. Ma non si è dato per vinto, anzi: un filmato lo ritrae mentre si automedica, per poi ripartire in bicicletta e continuare la gara.

Van der Haar lo aveva già fatto nel 2023: oramai è un classico

Nel bel mezzo della competizione van der Haar scende e si ferma per il problema alla spalla. Ma non chiede aiuto né attende eventuali supporti medici, fa tutto da solo: utilizza il sellino della propria bici come perno e in un paio di secondi riporta l'arto nella sua originaria posizione, di nuovo pienamente funzionante. A tal punto che risale e riparte per concludere la prova, il tutto senza alcun tentennamento né alcuna smorfia di sofferenza. Dopotutto van der Haart è abituato a convivere con il problema delle lussazioni, soffrendo da tempo alla spalla destra: già nel 2023, nel corso della Superprestige Niel, aveva avuto un problema simile, compiendo la medesima manovra.

Van der Poel ha vinto due gare di cross con una costola incrinata

Non è la prima volta che accade durante le gare di ciclocross avvengono situazioni al limite tra i ciclisti che sono sempre più temprati nell'affrontare le prove anche a rischio della propria salute. Quest'anno, pochi giorni prima della scena che ha visto protagonista Lars van der Haar, è stato proprio Mathieu van der Poel, il campione mondiale in carica, a far parlare di sé: ha sbattuto contro un palo di recinzione, incrinandosi una costola ma è riuscito comunque a vincere la gara e quella successiva.