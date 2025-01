video suggerito

Van der Poel si ferma, il dolore è troppo forte: ma ha vinto lo stesso due gare con una costola incrinata Venerdì, Mathieu Van der Poel ha sbattuto contro un palo, cadendo a Loenhout per poi risalire in sella e vincere. Domenica si è imposto ancora a Besancon in Coppa del Mondo. Ma l’1 gennaio non si è presentato alla gara di cross di Baal: gli esami hanno rilevato una costola incrinata e ha dovuto cedere al dolore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Brutto incidente per il campione del mondo di ciclocross Mathieu Van der Poel che oggi, 1 gennaio 2025 ha dovuto dare forfeit per la prova di Coppa che si tiene in Belgio per la "X20 Trofee Baal". La caduta è avvenuta durante il penultimo giro dell'Exact Cross Loenhout, di venerdì, quando Van der Poel è caduto in una curva a sinistra sbattendo contro un palo della recinzione: non sembrava essersi fatto nulla, arrivando per primo al traguardo. Poi, il bis, con un'altra vittoria a Besancon, infine la decisione di fermarsi. Il dolore all costato è diventato via via insopportabile e le lastre e gli ultimi esami hanno confermato che il fenomeno belga ha corso – e vinto – le ultime due gare con una costola incrinata.

Van der Poel è caduto schiantandosi contro un palo durante la gara di Loenhout di venerdì. Un incidente di percorso che non sembrava una cosa importante visto che si è rialzato velocemente e ha potuto cambiare subito la bicicletta nella zona consentita per poi andarsi a prendere la vittoria. Un successo poi ribadito a Besancon in Coppa del Mondo con un altro primo posto. In un dominio assoluto che Van der Poel ha dovuto frenare suo malgrado: "Mathieu ha molto dolore alle costole a causa della caduta a Loenhout, quando è entrato in contatto con un palo" ha fatto sapere il suo tema, la Alpecin-Deceuninck.

Così per la prima gara del nuovo anno, Mathieu Van der Poel non si è presentato al via: "Il disagio è peggiorato negli ultimi giorni e dopo aver consultato l'équipe medica, Mathieu ha deciso questa mattina di non partire a Baal. Ora monitoreremo da vicino il suo recupero per determinare se potrà partecipare alla gara di Koksijde venerdì".

Ciò che impressiona però è il fatto che il campione olandese sia rimasto in gara a Loenhout e poi si sia ripresentato alla partenza della prova di domenica a Besancon malgrado i dolori al costato. Che hanno rivelato una costola incrinata con cui Vam der Poel ha convissuto, riuscendo comunque a vincere in entrambe le gare di cross e a mantenendosi saldamente al comando della classifica generale. Adesso, però, lo stop per evitare che la situazione si aggravi: dopo la pausa forzata dell'1 gennaio. L'obiettivo è di risalire in sella sullo sterrato subito: venerdì 3 gennaio c'è in calendario il Vlaamse Duinencross Koksijde.