Spettatore sputa contro Van der Poel, la polizia apre un'indagine: "Certa gente dovrebbe sparire" Durante la E3 Saxo Classic a circa 30 chilometri dall'arrivo, Mathieu Van der Poel in fuga solitaria, è stato oggetto di un gesto inqualificabile da parte di uno spettatore posto a bordo strada, che gli ha sputato addosso. Inchiodato dalle telecamere ora sull'uomo pende un'indagine della polizia belga.

A cura di Alessio Pediglieri

Venerdì 28 marzo Mathieu van der Poel ha ottenuto una nuova vittoria impressionante nell'E3 Saxo Classic dopo quella ottenuta alla Milano-Sanremo. Ma nel corso del "Piccolo Fiandre" la sua fuga in solitaria ha vissuto anche un momento non certo edificante quando uno spettatore ha sputato addosso al campione olandese. Una scena deprecabile e squallida su cui lo stesso MVDP ha espresso tutto il proprio sconcerto. E sulla quale adesso si è aperta anche una indagine ufficiale da parte delle forze dell'ordine belghe.

Sui social media sono subito comparsi, per poi moltiplicarsi, i filmati in cui uno spettatore a bordo strada, mentre Van der Poel è in fuga solitaria durante l' E3 Saxo Classic, gli sputa addosso. Le riprese televisive mostrano chiaramente il volto dell'uomo, posizionato a 31 chilometri dal traguardo, sulla salita del Karnemelkbeekstraat. Al di là del fatto se Van der Poel sia stato o no colpito, la polizia belga ha preso la situazione molto seriamente ed è stata avviata un'indagine formale: "Vogliamo inviare un segnale chiaro: non tolleriamo assolutamente questo tipo di atti", ha detto al quotidiano Het Laatste Nieuws il vice capo della polizia di Ronse, dove è avvenuto l'incidente. "Invitiamo i sostenitori a dimostrare il loro amore per il ciclismo in modo rispettoso e sportivo durante le prossime gare".

"Queste sono persone che farebbero meglio a sparire, non guardare nemmeno la gara e starsene a casa". Queste le parole a caldo dell'olandese che già in passato è stato trattato ingiustamente dal pubblico presente sui percorsi trail, soprattutto in territorio belga, ma non solo.

Van der Poel e il diffcile rapporto col pubblico: tutti gli incidenti con i tifosi

Durante il Giro delle Fiandre del 2024, era stato accolto da una lattina di birra, poi su di lui sputi e fischi. Nel Vestingcross, un anno prima, a Hulst, gli era stata lanciata addosso addirittura dell'urina. E poi l'anno scorso c'è stata il folle gesto della donna che gli aveva lanciato un berretto tra i raggi delle ruote durante la Parigi-Roubaix. "Non posso farci niente", ha detto Van der Poel, "sembra che sia un fatto che si potrà ancora ripetere? Purtroppo credo proprio di sì…"