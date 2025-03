video suggerito

Van der Poel punge Pogacar e lancia la sfida per la Milano-Sanremo 2026: "Cipressa in 8 minuti?" Tadej Pogacar per la quinta volta non è riuscito a vincere la sua "ossessione": la Milano-Sanremo. Ma il campione sloveno ha rilanciato la sfida all'anno prossimo: "Tornerò per riprovarci". Van der Poel ha approfittato per stuzzicarlo e la risposta non si è fatta attendere.

A cura di Alessio Pediglieri

Un Mathieu Van der Poel decisamente senza freni. Dopo lo straordinario successo alla Milano-Sanremo appena conclusa, definita dai più la più bella di sempre, il campione olandese non perde tempo a punzecchiare Tadej Pogacar, il grande sconfitto. E sui social, di fronte ad un post dello sloveno scappa la battuta in vista della prossima edizione: "Il prossimo anno Cipressa in 8 minuti?". La risposta del campione del mondo sloveno non si è fatta attendere.

Pogacar scatta sulla Cipressa, Van der Poel resta a ruota

La Milano-Sanremo di sabato 22 marzo è già entrata di diritto nella storia della Classicissima di Primavera. Per le emozioni regalate che Van der Poel, Ganna e Pogacar hanno regalato con la volata finale vinta poi dall'olandese per il suo bis personale, ma anche per quanto assistito durante la salita della Cipressa e poi sul Poggio. Il fenomeno sloveno ha deciso di attaccare a ripetizione, provando più volte a staccare Van der Poel e Ganna, ma invano. Con l’olandese che alla fine è riuscito sempre a restare a ruota e a trovare un allungo a 500 metri dalla cima come contro-risposta. Che ha permesso un incredibile record di scalata in 8 minuti e 59 secondi, che resisteva dal 1996.

Pogacar sui social: "Tranquilli, tornerò per riprovarci"

Per Pogacar al traguardo di Sanremo c'è stato spazio solamente all'amarezza per aver confermato la sua "maledizione" nella Sanremo, svanita al quinto tentativo con un altro terzo posto. Applaudendo al vincitore e alla battaglia lungo il percorso che ha animato la parte decisiva. "Sono felice di condividere il podio con queste due leggende, ma non fatevi ingannare, tornerò per riprovarci" ha scritto a mente fredda, lo sloveno in un post su Instagram, accettando la sconfitta e rilanciando la sfida.

Van der Poel lo stuzzica: "Cipressa in 8 minuti?", la risposta di Pogacar

Un pensiero che non è sfuggito a Van der Poel che lo ha subito incalzato, rispondendo al suo post: "Prossimo anno Cipressa in meno di otto minuti?". Una battuta pepata davanti alla quale Tadej Pogacar nom si è tirato indietro, replicando a sua volta a tono: "Ci stavo pensando proprio ora, possiamo andare ancora più veloci: tipo di 59 secondi". Una riposta che porta già alla Classicissima 2026 dove Van er Poel potrà inseguire il tris mentre Pogacar ridarà la caccia alla sua "prima volta".